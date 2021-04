Je Janša skrajnež? Ljudmila Novak: »Vsi vemo, da so občasno taki zdrsi«

Pojavljale so se laži, da sem Kučanova, Fajonkina ...

Ne kritika vlade, pač pa kritika neprimernih manir

O izstopu iz stranke ne razmišlja

Glede ponovne kandidature na predsedniških volitvah Novakova pravi, da še ni rekla zadnje besede.

Evropska poslankajePredhodnicana vrhu NSi, ki je minister v vladi, ima svoje mnenje in ga tudi izrazi, to pa ne sovpada nujno s strankinimi. To je storila tudi v oddaji 24ur.»Želim, da je desnica povezovalna, demokratična in da ne izključuje drugačnih mnenj,« je bila ena od njenih izjav, ki je na javnem zborovanju pred leti doživela neodobravanje in celo žvižge.Tako je nedavno dejala, da je v Sloveniji način komunikacije z napadi vse pogostejši in da se zdi, kot da je to že nekaj normalnega: »A to ni normalno, proti temu se moramo boriti. Svoboda govora v demokraciji je v tem, da svoje mnenje poveš na primeren in dostojen način.«Javnost je močno razburil tudi njen daljši zapis, v katerem je med drugim navedla: »Ko se mi očita, da sem slaba kristjanka, ker kritiziram dejanja trenutnega predsednika slovenske vlade, se sprašujem, po kakšnih kriterijih ljudje pridejo do takšne sodbe in sklepov. Laganje, manipulacije, širjenje sovraštva in zla, namerne delitve, diskreditacije pod lažnimi profili in grožnje so manire, ki niso demokratične, še manj pa krščanske.«Pravi, da so se napadi pojavili, ko se je znašla visoko na lestvicah priljubljenosti. »Pojavljale so se laži, da sem...« Dodala je, da ni kritizirala vlade, ampak nesprejemljivo vedenje nekaterih strank. To pa je značilno za skrajneže, ki delajo politiko na delitvah.Na vprašanje ali bi med te skrajneže uvrstila tudi Janšo, je dejala, da bi se lahko ob tem izpostavilo več imen. Vseeno pa je dodala: »Vsi vemo, da so občasno taki zdrsi.«Hkrati pa je Novakova žalostna, ker meni, da so mnogi kristjani del črede, ki naseda manipulacijam in slepo sledi nekomu, ki ni ne demokrat ne kristjan in tudi desnica ne, kvečjemu skrajni desničar.In čeprav se Tonin ob kritikah, ki so letele nanjo, ni ravno odločno postavil v njen bran, pa Ljudmila Novak o izstopu iz stranke ne razmišlja. Bo pa, kot je zatrdila, vedno povedala kar misli. Prav tako misli, da v teh zahtevnih časov ni dobra ideja, da bi NSi zapustil koalicijo.