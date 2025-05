Je Janša šel tokrat predaleč? Ste videli, kaj je naredil Toninu?

Po nedeljskem referendumu so se ponovno pojavila vprašanja o morebitnem zbliževanju na desnem političnem polu. Predsednik SDS Janez Janša je ob uspehu na referendumu o dodatkih k pokojninam umetnikov dejal, da je rezultat zmaga razuma in »tistega dela volilnega telesa v Sloveniji, ki se zaveda, da se država v času mandata sedanje koalicije giblje v napačno smer«. Potrdil je, da bo SDS do volitev stopnjevala pritisk, »da se upravljanje z državo obrne v prihodnost in ne v preteklost«.

A šef NSi Matej Tonin, ki si je v preteklosti z Janšo večkrat izmenjal žolčne komentarje, je za N1 poudaril, da v stranki ne razmišljajo o umiku sklepa izvršilnega odbora, s katerim naj bi se NSi odrekla sodelovanju v vladi, ki bi jo vodil prvak SDS. Da je izid nedeljskega referenduma pokazal, da je na prihodnjih volitvah mogoča zamenjava sedanje vlade in zmaga desne sredine, meni tudi Tonin, ki pa v opoziciji ne najde skupnega jezika z Janšo.

Šef SDS v stranko vabi člane NSi

No, Janša je ob tem storil nekaj, kar Toninu najbrž ne bo všeč. Tako je na omrežju X v SDS povabil člane Nove Slovenije: »Spoštovani člani in članice Nove Slovenije, ki ste imeli doslej še nekaj iluzij: nič ne bo. Vabljeni v našo veliko družino. Pridružite se stotinam, ki so to že naredili zadnje leto.«