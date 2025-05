Je imela poslanka v UKC Ljubljana posebno obravnavo, ker je političarka? Sama odgovarja ...

Poslanka Levice Nataša Sukič je konec tedna presenetila z objavo iz bolniške postelje, ki jo je delila na svojih družbenih omrežjih. Kot je razkrila, je bila sprejeta na oddelek nevrokirurgije Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Ob objavi se je poklonila slovenskemu javnemu zdravstvu in poudarila njegov pomen za vse državljane, ne glede na družbeni ali finančni status.

»Ko se človek znajde v situaciji, ko potrebuje njihovo nego in skrb, zares ve, kaj pomeni javno zdravstvo, ki ne loči med revežem in bogatašem. In ki še kako dobro loči med zdravstveno in bančno kartico,« je zapisala poslanka.

Objava Sukičeve je v kratkem času sprožila val odzivov. Mnogi uporabniki družbenih omrežij so ji v komentarjih zaželeli hitro okrevanje in ji izrazili podporo. A med odzivi so se pojavili tudi očitki, da naj bi se poslanka domnevno izognila čakalnim vrstam zaradi svojega političnega položaja.

Sukičeva: »Nisem bila privilegirana!«

Po odpustu iz bolnišnice se je Sukičeva kritikom jasno zoperstavila z novim zapisom, v katerem je zavrnila namigovanja o posebni obravnavi:

»Tistim redkim, ki ste prepričani, da sem bila v UKC privilegirana, ker sem političarka, pa tole: ne, nisem bila! In to je tisto najdragocenejše pri našem javnem solidarnem zdravstvu; prav vsi smo enaki, nikogar ne zanima, kateremu družbenemu razredu pripadamo.«

Dodala je še: »Enako poskrbijo za nas, enako so do vseh potrpežljivi, ljubeznivi, srčni, enako hrano jemo, enake terapije prejemamo. Ljudje, ki nam rešujejo zdravje in življenja, so resnično zgled plemenitosti. Vsi mi bi se morali učiti od njih.«