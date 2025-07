Je Golobova poslanka dremala med sejo? »Ni spala, bila je v fazi intenzivne kontemplacije« (FOTO)

Delo poslancev je včasih naporno. Dolge ure razprav, kot je bila denimo v sredo ob 9-urni interpelaciji notranjega ministra, terjajo davek. Tako se je na družbenem omrežju pojavila fotografija poslanke vladajoče stranke Gibanja Svoboda. Lena Grgurevič​ naj bi med sejo parlamenta omagala in kar zaspala.

Poslanka Svobode je poglobljeno razmišljala, ni spala.

Fotografijo je tako delil bivši notranji minister Vinko Gorenak. Ob tem se je odkrito zgražal nad početjem omenjene poslanke: »Dolga leta sem bil poslanec DZ in nikoli si nisem privoščil takega počitka na račun davkoplačevalcev. To je nedopustno, nesramno in nespoštljivo do volilcev. Kdo je ta poslanka "Golobnjaka"?«

Gibanje Svoboda: To ni dremež, to je zen stanje odgovorne politike

Kaj ob tem poreče poslanka vladajoče stranke? Odgovor so nam poslali iz Gibanja Svoboda oziroma strankinega oddelka za odnose z javnostmi. Takole pravijo: »Zaspanost ali globoka državotvornost? Naj vas videz ne zavede – poslanka Lena Grgurevič ni spala, temveč je bila v fazi intenzivne kontemplacije. Ko iščeš rešitve za prihodnost države, moraš včasih tudi zapreti oči, da vidiš širšo sliko. In če si zraven še malo nasloniš glavo nazaj? To ni dremež, to je zen stanje odgovorne politike. Mimogrede – če bi bila res zaspana, bi kot prava poslanka Svobode sanjala o zeleni preobrazbi, digitalni prihodnosti in državi brez sovražnega govora.«