Je Goloba lahko strah? Rupar od njega zahteva to, če ne ...

Predsednik stranke Glas upokojencev zaostruje svojo retoriko. Tako je po nedavnih protestih v Ljubljani Pavel Rupar zdaj jasno in glasno napovedal, da če predsednik vlade Robert Golob v enem mesecu ne bo odstopil, bo njegova stranka še zaostrila proteste.

»Če še niste opazili, začela se je 'vojna' trenutne skorumpirane oblasti proti pravici in upokojencem, da o ostalih državljanih ne govorim!

Zopet so se podražili naftni derivati, morda ste opazili v trgovinah nenavadne spremembe cen, seveda navzgor, pokojnine bodo 'popravljene' za 4,6 %, kar v bistvu pomeni skoraj 143 eur realno MANJ, kot ste za ta denar kupili pred tremi leti! Omrežnine so enake, kot so bile, Golob in ostala jata so zopet lagali, kot pes teče ...« je zapisal na družbenem omrežju.