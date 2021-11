Je evroposlanka Romana Tomc razkrinkala Tanjo Fajon in njenega asistenta?

Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine bo danes popoldne v Bruslju razpravljal o oktobrski misiji za ugotavljanje dejstev glede stanja demokracije v Sloveniji. Poročilo naj bi v sredo še usklajevali, ker se politične skupine niso strinjale s pripravljenim osnutkom. STA poroča, da v dokumentu, ki so ga pridobili, med drugim piše, da je delegacija odbora izrazila globoko zaskrbljenost zaradi ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, ki je spodkopalo zaupanje v različne javne organe in tudi med njimi.

V misiji je sodelovalo sedem članov odbora oziroma nadomestnih članov odbora Libe, med katerimi je tudi evropska poslanska iz Slovenije Romana Tomc (nadomestna članica odbora Libe). Na twitterju zapisala, da ni verodostojna in da so bila mnenja poslancev različna. Sama dokumenta naj ne bi niti videla, kaj šele da bi ga potrdila. Pravi, da je poročilo nastalo za zaprtimi vrati, da diskreditira slovensko vlado. Čudi se tudi temu, kako je možno, da je dokument pricurljal v javnost.

Danes pa je šla Tomčeva še korak dlje in zapisala, da za pripravo poročila stoji Tanja Fajon in njena ekipa v Evropskem parlamentu. »Očitno je Tanja Fajon, čeprav ni bila članica misije #DRFMG, vpletena v pripravo poročila. Njen asistent je na dokumentu pustil sledi. Že dolgo je jasno, da ima ta zgodba izvor v Sloveniji in da sploh ne gre za ugotavljanje dejanskega stanja, ampak za napad na vlado,« je zapisala in dodala ključnik, da so razkrinkani.

Nekdanji poslanec SDS Jožef Jerovšek je vse skupaj označil za mednarodni škandal.

Na evropsko poslanko in predsednico stranke SD Fajonovo smo naslovili vprašanje, kako komentira očitke svoje poslanske kolegice. Njen odgovor objavimo, ko ga prejmemo.