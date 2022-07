Je bilo to res potrebno? Besede Aleša Hojsa odmevajo tudi v Srbiji

Nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs je s svojim zapisom po košarkarski tekmi v Stožicah dvignil veliko prahu. Njegove besede, ki so jih mnogi označili za neprimerne, žaljive in nepotrebne, pa zdaj odmevajo tudi v Srbiji. Blic poroča, da Hojs košarkarjem, ki so tolikokrat s svojimi predstavami združili slovenski narod, očita srbsko poreklo.

»Izbira Gorana Dragića in naših košarkašev,da svojo poslovilno tekmo odigra proti Hrvaški,je bila odlična. Ne smem pomisliti,da bi izbira bila Srbija in bi,tako kot na zadnji tekmi naših nogometašev v Stožicah,več kot polovica gledalcev navijala za Srbijo in vihtela jugo zastave,« je zapisal in spomnil na nedavno tekmo lige narodov, ko so na slovenskih tribunah imeli srbski Orli veliko podporo.