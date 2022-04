Je 'adijo' Zmaga Jelinčiča Plemenitega slovo od politike? (VIDEO)

Leta 2018 se je v državni zbor nekoliko presenetljivo uvrstila stranka Slovenska nacionalna stranka (SNS), ki jo vodi Zmago Jelinčič Plemeniti. V tem mandatu so bili v opoziciji, čeprav so sodelovali s Šarčevo in z Janševo vlado. Novega mandata jim volivci niso namenili. Danes je podal naslednjo izjavo: »Najprej se zahvaljujem vsem tistim redkim, ki so dali glas Slovenski nacionalni stranki. Vam, ki ste glasovali drugače, pa želim svetlo prihodnost. Gospodu Golobu čestitam, upam, da vas bo dobro vodil in v pravo smer. Adijo.«

Je ta 'adijo' slovo od politike?

Jelinčič, ki šteje 74 pomladi, bo, če bo ta vlada uspešno izpeljala mandat do konca, štiri leta starejši. Kljub temu pa ne vidi razloga, da se iz politike umakne. Stranka bo delovala v nekoliko bolj okrnjeni sestavi (in čakala na nove volitve), kar se svoje morebitne ponovne kandidature tiče, pa kaže s prstom čez lužo na ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki da pri svojih letih in svojem zdravstvenem stanju (Jelinčič omenja demenco), še vedno sedi na predsedniškem stolu. Biden ima danes 79 let.

V SNS bodo najprej počakali, kako se bo zadeva odvrtela, pri čemer Jelinčič upa, da se bodo ljudje malo 'zbrihtali'. Pravi, da so ob izredno »dobro naštimani kampanji« nasedli besedam Goloba o tem, kako se bo zabavalo in plesalo ...