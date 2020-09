Je pet evrov na uro za delo premalo?

Službe so različne, urne postavke pa tudi. Tako za nekatere znašajo nekaj evrov, medtem ko drugi zaslužijo nekaj deset, celo nekaj sto evrov. Kje je meja, ko je plačilo za neko delo nespodobno?



Na spletnih omrežjih se je vnela razprava o plačilu v gostinstvu. »5 evrov na uro za strežbo v centru Ljubljane? Resno? Se še komu to zdi premalo?« je zapisala komentatorka Teja, ki je želela slišati še mnenje drugih. Pod objavo se je usulo komentarjev, mi jih izpostavljamo nekaj (nelektorirano):



»Hmm kaj pravis na 1,20€ nadura?« (Tamara)



»Zato pa ne dobijo kadra. Mladina danes ni tok numna.« (Tatjana)



»Pol pa doma bodi na socialki vazno da neka dobis« (Janja)



»Jst sem imel leta 2005 v Ljubljani 5 eu na uro.. To pomen 15 let nazaj,,ce se pa do zdej ni nic spremenilo pol pa jst vec ne vem v katerem casu mi tu v Sloveniji zivimo.« (Darko)



»Jaz mam s faksom in 15 let delovne dobe...4.8« (Urša)



»je tud po deset u centru, sam morš jajca met.« (Ajva)



»Jaz ti dam prav... ce znas delat ce si pridna je 5 absolutno premalo... poisci lokal kjer bodo cenili tvoje delo ki niti pod razno ni lahko« (Mojca)



»Ne nasedajge iskoriscevalcem.. Placas stanovanje v Lj..pa ti od teh 5eu na uro sam se za sendvic ostane.« (Darko)



»Uauu po takih komentarjih bi mogl več kot pol Slo začet štrajkat ker imamo manj kot 5 ma kaj 5...jaz imam 3.2 skladišče ...pa je skoz fizično in zbran moraš bit....« Na komentar je padel sledeči odgovor: »tvoj problem zakaj pa delaš za tako plačo najdi si za 5 evrov. To je tudi zelo malo v gostinstvu ni malice niti pavze za cigaret delaš 8 ur kot nor, samo fizično delo.«



»SE MANJ BO, CE DELAS PREK ŠTUD. SERVISA, KER TI POL SE SERVIS ODTRGA SKORAJ CETRTINO....!!« (Mirjam)



»js res ne vem ka bi radi meli 10 na uro... eni delajo fizicno delo za 4 ne pa kelnaraj« (Aljaž)



»5e na uro je klasika.

Kaki euro vec ce si priden. Se kaksen euro ali dva dodatka ce si vodja smene.

Lepo vas prosim no... Kelnarija je pa res ena izmed redkih sluzb, ki je res vredu placana po mojih izkusnjah« (Jernej)



»Če gledamo kolk sta dve pijačke u centru mesta, potem natakar postreže 20 oseb, pa ima lastnik plačano tisti dan plačo za enga natakarja. Zato je odvisno, kje v centru, lokacija, dnevni obisk, cene pijače, stroški najema itn.« (David)



»O katerikoli službi se pogovarjamo, ne bi smeli imeti plače nižje od 1.000€ neto. Na žalost pa nas ima ogromno precej nižjo, jaz osebno delam na sodišču za manj kot 5€/h. Sem kelnarila pred tem, poznam delo, stresno je oboje. Fizično je pa težko biti tako na nogah, kot na riti no, pa še to dodajam: mi nimamo možnosti dodatnega zaslužka, kot je npr. napitnina.« (Karmen)



»To je 860 eur na mesec. Super, glede na to da magistri in doktorji ki nekaj veljajo dobijo 1500« (Žiga)



»Lahko prides kmen na kmetijo dam ti pa 6« (Nikolovska)

