Javnost zgrožena: neverjetno, kaj je na avtocesti počelo vozilo Slovenske vojske (FOTO)

Zavod Reševalni pas je na facebooku objavil fotografijo, s katere je razvidno, da je vozilo Slovenske vojske (SV), da bi se izognilo koloni, uporabilo kar reševalni pas. »Vsak posameznik za volanom tvori varno cesto in en sam voznik lahko povzroči blokado reševalnega pasu,« so zapisali.

Ali so o zadevi seznanjeni in ali bodo voznika doletele sankcije, smo preverili pri SV. Tamkajšnji tiskovni predstavnik nam je pojasnil, da so objavo zaznali. »Registrska številka vozila je vidna. O primeru so obveščeni pristojni organi v SV, ki bodo zadevo preiskali in ustrezno ukrepali.«

Skrajno levo in skrajno desno

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da morajo ob zastoju na avtocesti in hitri cesti vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas. Ta dolžnost velja vedno, ko se promet zaradi različnih vzrokov ustavi.