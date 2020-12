Javni sektor napovedal splošno stavko

Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije se je na današnji seji odločilo začeti priprave na splošno stavko. Vlada namreč v dogovoru z delodajalci zlorablja epidemijo covida-19 za odstop od zakonsko dogovorjenega zvišanja minimalne plače, pri čemer krši osnovna pravila socialnega partnerstva, so pojasnili.Predsedstvo konfederacije pod vodstvomse je danes sešlo na izredni seji. Ugotovilo je, da vlada podobno kot pri pripravi prejšnjih protikoronskih ukrepov sindikalni strani tudi pri pripravi predloga sedmega protikoronskega zakona ne omogoča sodelovanja.Medtem pa delodajalsko stran že seznanja z osnutki sedmega protikoronskega zakona, v katere vključuje tudi njene predloge, so opozorili v sporočilu za javnost. A ti predlogi imajo neposreden negativen učinek na zaposlene z najnižjimi dohodki, saj vključujejo zamrznitev minimalne plače. Ta bi se morala v skladu z zakonom zvišati v začetku prihodnjega leta.Premier Janez Janša je v odzivu na Twitterju pojasnil, da pogajanja in pogovori v okviru Ekonomsko-socialnega sveta še potekajo. "Vlada ni prejela (kaj šele sprejela) še nobenega uradnega predloga," je dodal.V predsedstvu konfederacije sindikatov javnega sektorja se zavedajo, da je epidemija covida-19 močno prizadela gospodarstvo. Prav je, da podjetja dobivajo krepke subvencije, so zapisali, a opozorili, da je močno prizadela tudi delavce in njihove družine, zlasti tiste z najnižjimi dohodki. »Zato so predlogi za zamrznitev minimalne plače nespodobni in nesprejemljivi,« so poudarili.Ocenili so, da vlada v dogovoru z delodajalci epidemijo zlorablja za odstop od zakonsko dogovorjenega zvišanja minimalne plače, pri čemer krši osnovna pravila socialnega partnerstva, ki do zdaj v Sloveniji niso bila vprašljiva. »Odgovornost, da socialnega dialoga v naši državi ni več, da je ta mrtev, pa nosi izključno vlada, ki sploh ne skriva več, da bo spremembe uveljavljala z aroganco oblastniške moči,« so poudarili.Predsedstvo konfederacije je zato soglasno sklenilo, da z današnjim dnem začnejo priprave na splošno stavko, da bi preprečili uveljavitev zamrznitve minimalne plače.Vlada je doslej pripravila že šest paketov pomoči za blažitev posledic epidemije, sedmega naj bi v obravnavo v DZ poslala še ta mesec. Kot je razvidno iz osnutka, ki je prišel v javnost, naj bi vanj vključila tudi določbo, po kateri naj bi nova formula za izračun minimalne plače ne bila uveljavljena 1. januarja, ampak šele 1. aprila. Naj pa bi šlo to zvišanje še do konca septembra v breme države.