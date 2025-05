Jasnovidka Sara bo ves prihodek namenila Junakom 3. nadstropja (FOTO)

»Skozi vsa leta mojih druženj in pogovorov je ljubezen moje edino vodilo pri stiku z vsakim človekom, ki ga srečam. V sebi jo nosim in širim še od otroštva. V moji duši se je zlila v verze, ki si jih želim deliti z vami, ki mi to ljubezen vračate,« je v vabilu na predstavitev zdaj že druge pesniške zbirke z naslovom Ljubezen, ki teče naprej zapisala 81-letna Sara Memić, širši Sloveniji znana Banjalučanka, ki je s svojim naravnim darom jasnovidnosti pomagala številnim ljudem tako doma kot v tujini.

Približno 200 obiskovalcev, večini je Sara pomagala na tak ali drugačen način, ki so se odzvali vabilu in se udeležili dogodka v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, je osebno sprejela, vsakega posebej objela in mu izrekla dobrodošlico. Novo mesto ima namreč v njenem srcu posebno mesto, saj je po prihodu iz rodne BiH najprej živela tam, zato tudi ne čudi, da je ena od njenih pesmi namenjena mestu in Novomeščanom, ki so jo, kot pravi, pred 30 leti zelo lepo sprejeli.

Sara je poosebljenje pozitivne energije in topline. FOTO: Voranc Vogel

Skoraj polovica obiskovalcev se je na predstavitev pripeljala iz Banjaluke. Dogodek je bil sicer dobrodelne narave, saj je oziroma bo ves izkupiček od prodaje knjig namenila nevladni organizaciji Junaki 3. nadstropja, ki združuje starše obolelih otrok za rakom, ki so se ali se še zdravijo na hemato-onkološkem oddelku v 3. nadstropju Pediatrične klinike v Ljubljani.

Posneli dokumentarec

Ne le, da vidi prihodnost ljudi, ki jo obiščejo, vidi tudi daleč v zgodovino, o čemer smo se prepričali leta 2010, ko ni osupnila le direktorja Ptujskega pokrajinskega muzeja Aleša Ariha, temveč tudi arheologe, ko jim je že pred izkopavanjem starorimskega najdišča povedala, kaj natančno je tam, ter predmete opremila še z letnicami.

Če nimate duše, potem vam tudi nobeno bogastvo ne pomaga, saj ste notranje osiromašeni.

Zadnja leta svoj dar bolj posveča medicini, odlična je v postavljanju medicinskih diagnoz, bolnemu oziroma njegovemu svojcu pove tudi, kje je vzrok nastanka bolezni in kako bo potekalo zdravljenje. »Čeprav zdravniki uradno ne priznavajo mojega daru, neuradno pa so mnogi že prisluhnili mojim napovedim, si globoko želim, da bi lahko več sodelovala z zdravniki in jim s svojim darom lahko pomagala pri zdravljenju pacienta,« pripoveduje Sara, o kateri je TV Slovenija posnela celo dokumentarni film.

»Če nimate duše, potem vam tudi nobeno bogastvo ne pomaga, saj ste notranje osiromašeni,« je med drugim povedala slavljenka. Iz moje duše prihaja samo resnica, govorim o tem, kar čutim, dodaja. »Zato boste v mojih pesmih lahko zaznali grenkobo in solze, pa tudi lepoto,« je povedala Sara. Pesmi sta v njenem rodnem jeziku predstavili Sanja iz Banjaluke in Neda iz Slovenije, v knjigi, ki je izšla v samozaložbi, pa jih najdete v obeh jezikih. Naslovnico je oblikoval med Slovenijo in Hrvaško razpet akademski slikar, kipar in grafik Hamo Čavrk, sicer rojen Sarajevčan, prevedla pa Janja Klasinc.

Okoli 200 povabljencev je v svet pospremilo drugo pesniško zbirko jasnovidke Sare Memić. FOTO: Voranc Vogel

Po predstavitvi se je kar nekaj ljudi opogumilo in stopilo na veliki oder, kjer so spregovorili o Sari, tudi njena soseda in prijateljica iz otroštva. »Veste, koliko let se že poznava, a še danes se spominjam dni, ko smo se igrali na ulici, veliko sva peli. Potem je prišlo neko grdo obdobje, ki naju je na kratko razdvojilo, a ljubezen je ostala,« je med drugim povedala Banjalučanka in dodala, da čeprav živita v dveh državah, »še naprej ljubiva«.

»Ne moreva več teči, ljubiva pa, midve sva stari duši.« No, Sara, znana tudi po svojih občasno brutalno iskrenih besedah, ji je ugovarjala z besedami, »moja duša je mlada, ljubi ljudi, ljubi mladost!« Ljudje na odru so se izmenjevali, obiskovalci pa smo lahko slišali tudi osebne izpovedi ljudi, ki jim je Sara pomagala. Na dogodku smo srečali tudi politika Igorja Šoltesa, ki je med drugim dejal, da je »Sara ena srčna, iskrena, zelo neposredna oseba, ki ima res en neverjeten občutek za ljudi. Pa ne govorim o njenih sposobnostih, o tem si lahko vsakdo misli, kar si želi, temveč predvsem, kako dober človek je.«

Novinarka Damjana Žišt je vodila predstavitev knjige, na fotografiji še Sara Memić ter Sanja in Neda, ki sta brali pesmi v izvirnem, bosanskem jeziku. FOTO: Voranc Vogel