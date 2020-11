Jasno, za koliko ljudi bo na voljo cepiva

Cepivo v zadnji fazi učinkovito



Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 9126 testih potrdili rekordnih 3251 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 38 bolnikov s covidom-19. V bolnišnicah je na medicinskih ventilatorjih prvič več kot 200 covidnih bolnikov. Do danes so v državi največje število dnevnih okužb potrdili 12. novembra, ko so ob opravljenih 10.156 testih potrdili 3082 okužb.



V Romuniji so v zadnjem dnevu potrdili 10.269 okužb z novim koronavirusom, kar je največj od začetka epidemije covida-19, so sporočile pristojne oblasti. V zadnjih 24 urah je za covidom-19 umrlo še 168 ljudi. Skupno so v Romuniji potrdili 383.743 okužb, od tega je umrlo 9429 ljudi, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.



Na Švedskem so v zadnjem dnevu potrdili več kot 4000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je 96 bolnikov s covidom-19, kar je največ v zadnjih treh mesecih. Doslej je umrlo 6.321 covidnih bolnikov, kar je glede na število prebivalcev nekajkrat več kot v drugih skandinavskih sosedah. Zaradi širjenja virusa so v državi z okoli 10,3 milijona prebivalci v začetku tedna prvič sprejeli odločitev o omejitvi javnega zbiranja. Ta bo do 24. novembra omejena na osem ljudi,



V Avstriji so prvič od začetka pandemije covida-19 zabeležili več kot sto smrti zaradi te bolezni v 24 urah. V zadnjem dnevu je v povezavi s koronavirusno boleznijo 19 namreč podleglo 109 ljudi, potrdili pa so še 7091 novih okužb. Avstrijske bolnišnice še naprej beležijo porast hospitalizacij. Trenutno je v bolnišnicah 4592 bolnikov, od tega jih je 682 na intenzivni negi, 24 več kot dan prej. Največ novih okužb so potrdili v Zgornji Avstriji, kjer imajo 1700 novih primerov. Po več kot tisoč so jih potrdili še na Dunaju in v Spodnji Avstriji, najmanj pa v zvezni deželi Gradiščanska, kjer imajo 171 novih okužb.



Madžarska vlada je z odlokom v torek zvečer podaljšala izredne razmere zaradi epidemije covida-19 do 8. februarja. Podobno kot drugod po Evropi beležijo porast okužb z novim koronavirusom. Kot kažejo danes objavljeni podatki vlade, je covid-19 v zadnjih 24 urah zahteval 99 življenj, novih okužb s koronavirusom pa so potrdili 4290. Skupno so doslej potrdili 156.949 okužb, umrlo je 3380 bolnikov. V domači karanteni je 35.804 ljudi, v državi pa so doslej opravili več kot 1,4 milijona testov na okužbo.



Avstralska zvezna država Južna Avstralija se je po prvih lokalnih prenosih okužbe z novim koronavirusom po sedmih mesecih odločila za strogo zaprtje. V zvezni državi z 1,7 milijona prebivalcev so v zadnjih tednih potrdili 22 novih primerov novega koronavirusa. Vsi so povezani z okužbo na severu tamkajšnje prestolnice Adelaide. Za šest dni se zato zapirajo vse restavracije, bari in univerze. Ljudje lahko domove zapustijo le enkrat na dan za športne dejavnosti, po nakupih pa gre lahko samo en član gospodinjstva. Tisti, ki ob začetku karantene niso v domačem kraju, morajo do konca zaprtja države ostati, kjer so, je pojasnil vodja tamkajšnje policije Grant Stevens. Skoraj vse avstralske zvezne države in teritoriji so Južno Avstralijo že v začetku tedna razglasile za žarišče novega koronavirusa in uvedle omejitve potovanj.



Število dnevnih okužb z novim koronavirusom na Japonskem je prvič od izbruha epidemije preseglo 2000 primerov. Tudi prestolnica Tokio, ki namerava prihodnje leto gostiti olimpijske igre, je danes poročala o rekordnih 493 novih okužbah v zadnjih 24 urah. Strokovnjaki v velikem porastu okužb vidijo tretji val epidemije, čeprav gre tretjemu največjemu svetovnemu gospodarstvu v primerjavi z drugimi državami po svetu še vedno relativno zelo dobro. Praktično vsak državljan 127-milijonske države nosi zaščitno masko, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na Japonskem so doslej potrdili 122.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 1930 covidnih bolnikov.

Cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech, je glede na končne rezultate kliničnih testiranj 95-odstotno učinkovito, so danes sporočili iz obeh podjetij. Pri ameriški agenciji za zdravila (FDA) bodo v nekaj dneh zaprosili za odobritev uporabe cepiva v nujnih primerih.Cepivo je po končni analizi učinkovitosti v zadnji, tretji fazi kliničnih testiranj, izpolnilo vse osnovne cilje glede učinkovitosti in ni imelo resnih stranskih učinkov. Kot so sporočili, cepivo ščiti 94 odstotkov starejših od 65 let. Ugotovitve temeljijo na podlagi kliničnih testiranj po dveh odmerkih, ki jih je v zadnji fazi prejelo več kot 41.000 ljudi po vsem svetu.»Rezultati raziskave so pomemben korak na tem zgodovinskem osemmesečnem potovanju razvijanja cepiva, ki lahko pomaga pri odpravi te uničujoče pandemije,« je dejal izvršni direktor PfizerjaUčinkovitost cepiva je še višja, ko sta podjetji sporočili prejšnji teden na podlagi delnih rezultatov kliničnega testiranja, ki so pokazali več kot 90-odstotno učinkovitosti cepiva. Zaščito pred boleznijo so prostovoljci razvili 28 dni po prvem od dveh odmerkov cepiva z delovnim imenom BNT162b2. V tretji fazi kliničnega preizkušanja cepiva, ki se je začela 27. julija, je po navedbah podjetij sodelovalo več kot 43.500 ljudi iz različnih okolij, med njimi jih je 41.135 do 13. novembra prejelo drugi odmerek cepiva.Med več kot 43.000 prostovoljci so med preizkušanjem potrdili 170 primerov okužbe; od tega jih je 162 prejelo placebo, osem pa cepivo. Pri desetih prostovoljcih so potrdili hujše simptome covida-19, med njimi je bila tudi oseba, ki je prejela cepivo.Podjetji napovedujeta, da bodo do konca leta na svetovni ravni proizvedli do 50 milijonov odmerkov cepiva, kar je dovolj za cepljenje 25 milijonov ljudi, do konca leta 2021 pa naj bi proizvedli do 1,3 milijarde odmerkov cepiva.Cepivo, ki uporablja novo obliko medicinske tehnologije, ki temelji na genetski kodi koronavirusa, je treba hraniti pri temperaturah minus 70 stopinj Celzija, kar zbuja dvome v njegovo logistično uporabnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vendar je Pfizer, kot je danes sporočil, prepričan v svoje bogate izkušnje, strokovno znanje in obstoječo infrastrukturo »hladne verige« za distribucijo cepiva po vsem svetu.