Jasmina in Urban v naglici hitela v porodnišnico: poglejte, kaj sta na poti storila policista

Policijska uprava Celje na Facebooku poroča o zgodbi s srečnim koncem. Policista Postaje prometne policije Celje Benjamin in Jan sta priskočila na pomoč nosečnici na poti v porodnišnico.

Kaj se je zgodilo, sta v zahvalnem sporočilu policistom zapisala novopečena starša Jasmina in Urban. Kot sta zapisala, se je zgodilo 16. julija. Zaradi zapleta v nosečnosti sta v stiski in naglici na hitro odšla proti Porodnišnici Celje. V Štorah sta ju opazila policista, ki sta zapeljala za njima in že na Teharjah prepoznala, da je situacija resna. Nesebično sta jima nudila spremstvo do porodnišnice. Urbanu in Jasmini sta se nato naslednje jutro rodila dvojčka. »Iskrena hvala policistoma za hitro reakcijo, razumevanje in podporo v trenutku, ko sva to najbolj potrebovala. Vajino dejanje nama bo za vedno ostalo v spominu,« sta Jasmina in Urban še zapisala v zahvalnem sporočilu.

Nad potezo policistov so navdušeni tudi na Policijski upravi Celje, kjer so zapisali, da sta njihova srčna sodelavca znova potrdila, da njihov poklic ni le poklic, pač pa poslanstvo.