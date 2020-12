Jaslice očeta Veselih Štajerk med 100 najlepših

Celoten opus papirnatih jaslic češkega akademskega slikarja Jiříja Škopeka mu je uspelo zbrati s pomočjo čeških prijateljev.

Če bi bile razmere letos običajne, pa seveda niso, bi bilo v tem trenutku v Vojniku že zelo živahno. Tamkajšnji prebivalci bi na dvoriščih svojih hiš postavljali jaslice, po ulicah pa bi se vila reka obiskovalcev, ki bi ob glasbeni spremljavi občudovali podobe Svete družine. V preteklih petih letih, odkar je zaživel projekt Božični Vojnik, so našteli več kot sto tisoč ljudi.Pobudnik in začetnik je bil prav, a brez posluha številnih društev, zavodov in drugih posameznikov ter podpore domačega turističnega društva, župnije, Katoliškega društva Ivan Šopar in ne nazadnje same Občine Vojnik ne bi bil tako uspešen. S skupnimi močmi jim je uspelo ustvariti božično pripoved, ki je marsikomu jemala dih. Žal letos Božični Vojnik ne bo tak, kot smo bili vajeni, a vendar bodo nekaj jaslic postavili in se pri tem omejili na prostor pri farni cerkvi in parku v bližini.V Škoflekovi ulici pa bo svoje tako imenovane vojniške jaslice postavil tudi Žlaus, širši javnosti poznan kot oče Veselih Štajerk, čeprav je v resnici oče zgolj ene, in sicerŽlaus. A on je bil tisti, ki je pred 26 leti štiri mlada dekleta, prvi dekliški narodno-zabavni ansambel pri nas, postavil na oder in bil nekaj let njihov šofer in menedžer.V Globočah pri Vojniku, kjer je doma, je ustvaril svojo galerijo Piros, ki jo je posvetil iskanju lastnega likovnega izraza, predvsem v grafiki. Ostal pa je zvest tudi glasbi in še danes vodi Joškovo bando in Kitarakon ter se posveča predvsem ljudski glasbi. Pa tudi češki kulturi, zlasti pravljičarki in pisateljici, njenim sodobnikom ter drugim pisateljem, pesnikom in umetnikom, ki so živeli in ustvarjali na našem območju.Vsako leto sodeluje pri dnevih evropske kulturne dediščine in pripravlja ustrezne razstave in tiskane brošure, za kar je prejel že nekaj pomembnih odlikovanj, pred tremi leti na Češkem tudi priznanje mesta Česka Skalice za širjenje češke literature v Sloveniji. Pred dvema letoma so bile njegove lesene jaslice izbrane med 100 najlepših na svetu in razstavljene v Vatikanu. Prav tako je prejemnik prvega priznanja za življenjsko delo na področju kulture v Občini Vojnik in bronastega občinskega grba. »Letos pa sem se odločil, da bom v svoji galeriji razstavil 24 papirnatih jaslic pred dvema letoma preminulega češkega akademskega slikarja, ki so na Češkem zelo cenjene.Njegova umetniška zapuščina je izjemno bogata, saj je narisal več kot 500 osnutkov za razglednice krajev in različnih prazničnih motivov. Vrhunec njegovega opusa pa so papirnate jaslice, ki mi jih je uspelo zbrati s pomočjo prijateljev iz Češke, in štejem si v veliko čast, da jih razstavljam v svoji galeriji,« pove Žlaus, ki ima v galeriji zbrane tudi različne stare inštrumente, knjige, božične razglednice in silhuete. V prvi vrsti je namreč strasten zbiratelj, tudi likovnik, grafik, pisec in prevajalec iz češčine. Lesene jaslice, ki so bile izbrane med sto najlepših v Vatikanu, je izdelal iz votlega vrbovega panja, ki je bil namenjen predelavi v sekance, za kurjavo. Pa se mu je v hipu porodila ideja, da bi lahko iz tistega »ničvrednega« kosa lesa naredil nekaj lepega.»A je bilo potrebnega kar nekaj žaganja in čiščenja, preden sem se lotil oblikovanja z dletom,« se spominja umetnik, ki ga pri ustvarjanju že vsa leta podpira žena, oba sta tudi člana Društva ljubiteljev jaslic Slovenije. Pred petimi leti je Jože za Božični Vojnik izdelal gibljive jaslice, ki so ob spremljavi avtorske glasbe pričarale posebno vzdušje.