Jaslice na domačem pragu (FOTO)

Tudi letos so v občini Veržej pripravili Božično Prlekijo 2021, ki se je začela minulo soboto in bo trajala do 6. januarja prihodnje leto. V ospredju je vsekakor Božična vas Banovci, kjer so na ogled številne jaslice na dvorišču krajanov, ki so jih izdelali sami, tako kot lani pa praznični dnevi potekajo nekoliko drugače kot pred pandemijo koronavirusa.

Domačini jaslice postavijo ob svojem domu.

Številne praznične postavitve kljub upoštevanju navodil in ukrepov vlade ter NIJZ pričarajo čar domačnosti božične vasi. Domačini s prijazno besedo, ponosom in ustvarjalnostjo prepričajo še tako zahtevnega obiskovalca, da skozi podobe tudi sam postane del božične noči. Tako nevsiljivo in preprosto. Brez nepotrebne dodatne dekoracije, le z ustvarjeno pritajeno svetlobo, usmerjeno v središče dogajanja, v jaslice.

Božična vas Rože samevajo, zunaj je mraz, srne se skrivajo, zimski je čas. Beli december je pometel prah, so le stopinje na snežnih stezah. Magičen je večer, sneg se iskri, pesmi odmevajo, ogenj gori.

Nežen poljub lahko srečo rodi, pesem božična pa združi ljudi. Toplina v domove je brez sledi prišla, prinesla lepe želje in strah odpravila.

Odplavale so misli tja, daleč pod nebo, obrazi nasmejani povsod kraljujejo. Matej Trstenjak

Projekt banovske božične vasi se je začel leta 2000, v teh letih so domačini s pomočjo soorganizatorjev in koordinatorjev prižgali na tisoče lučk, postavili številne jaslice in pričarali nepozabne praznične trenutke. V sklopu Božične Prlekije je v Rokodelskem centru DUO Veržej pripravljena tudi razstava jaslic slovenskih rokodelcev, umetnikov in šolskih skupin, letošnja osrednja razstavljavka je Mihaela Žakelj Ogrin, v čebelarskem muzeju Čebelarstva Tigeli Veržej pa si je mogoče ogledati razstavo medenih hišk.

Člani glasbene skupine Prleški kvintet so prav v teh dneh predstavili novo skladbo Božična vas. Idejo je podal in razvil Matej Trstenjak, ki prihaja prav iz Banovcev. »V najbolj norem in veselem mesecu v letu se povsod po vasi prižgejo lučke, vaščani pa pred svoje domove postavijo jaslice, ki si jih ljudje lahko ogledajo. To je posebna, unikatna božična zgodba, s katero se vaščani radi pohvalijo in tudi letos vabijo vse, da si pridejo pogledat njihove stvaritve,« pravi Trstenjak, ki je v ta namen spisal besedilo božične pesmi.