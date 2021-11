Jaša utonil, tožilka zatajila

»Kmalu bo minilo leto in pol, odkar sva izgubila sina Jašo, ki se je konec julija 2020 utopil v Soči pri Solkanu. Glede na to, kaj sva morala prestati po njegovi smrti (zanjo sta izvedela šele pet ur pozneje, socialne delavke jima niso dovolile govoriti še z drugima dvema otrokoma, ki sta bila na kraju dogodka, umrlega sina pa sta lahko videla šele drugi dan, op. a.), sva pričakovala vsaj to, da bodo odgovorni za smrt najinega sina odgovarjali in da bo pravosodje storilo vse, kar je mogoče, da bo prišel odgovor, kaj se je tistega groznega dne zgodilo in kdo vse je kriv za Jaševo smrt. Z...