Japonske češnje za lendavske čebele

Ob dnevu sajenja medonosnih dreves in rastlin v Sloveniji so namestnik veleposlanika Japonske v Sloveniji Takaši Aoki, predsednik uprave podjetja Daihen Varstroj Matjaž Vnuk in župan Občine Lendava Janez Magyar slavnostno zasadili japonsko češnjo vrste sakura v 690 metrov dolgem češnjevem drevoredu na trasi Kolodvorske ulice ob Ledavi.

Prijeli so za lopato za dober namen.

Posadili so jih kar 68, in sicer v okviru projekta Veleposlaništva Japonske v Sloveniji, imenovanega Sakura Cherry Tree Project, v spomin na olimpijske in paraolimpijske igre v Tokiu ter na 30-letnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Japonsko in Slovenijo.

Župan Janez Magyar je izrazil veliko veselje, da so samo štiri mesece po tem, ko jih je v Lendavi obiskal japonski veleposlanik v Sloveniji, njegova ekscelenca Hiromiči Macušima, in predstavil projekt, zasadili prve japonske češnje v drevoredu prijateljstva.

Zahvalil se je podjetju Daihen Varstroj za sodelovanje in finančno podporo, ki je za to namenilo sedem tisoč evrov (skupna vrednost naložbe je znašala 22.700 evrov), ob tem pa izpostavil, kako pomembno je, da imajo v Lendavi dobre in stabilne gospodarske subjekte, ki svojo proizvodnjo še širijo. Ob zasaditvi, ki sovpada z vseslovensko akcijo Čebelarske zveze Slovenije Dan sajenja medovitih rastlin, je župan še poudaril, da bodo japonske češnje in druge medovite rastline sadili še naprej in si prizadevali, da bi Lendava tudi v tem pogledu postala občina zelene prihodnosti.

Prizadevali si bodo, da bi Lendava tudi v tem pogledu postala občina zelene prihodnosti.

Češnje nosijo močno simboliko, pomen dobrega sodelovanja in prijateljstva med državama, Slovenijo in Japonsko, kar je na dogodku dejal tudi namestnik veleposlanika Japonske v Sloveniji Takaši Aoki. S projektom sajenja japonskih češenj, ki so eden izmed najbolj prepoznavnih simbolov Japonske, si prizadevajo dobre diplomatske vezi med obema državama še poglobiti in utrditi.