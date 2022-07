Japonska arhitektura na ogled

Do 21. avgusta bo v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani na ogled potujoča razstava, ki jo posreduje Japonska fundacija, da bi s kulturno izmenjavo spodbujala mednarodno razumevanje. Razstava, ki so jo zasnovali arhitekturni zgodovinar, oblikovalec krajine in umetnostni kustos, s fotografijami, besedili in videoposnetki predstavlja 80 stavb, gradbenih projektov in krajin v časovnem obdobju od poznega 19. stoletja do danes, geografsko pa vsaj eno prvino vsake od 47 japonskih prefektur.

Obogatili jo bosta delavnici za otroke.

Trenutna razstava v programu Cankarjevega doma, predvsem del, ki pripoveduje, kako naravni pojavi in geografske razmere vplivajo na zasnovo in oblikovanje arhitekture in prostora, je hkrati napovednik osrednje velike naravoslovne razstave V vrtincu sprememb, ki jo pripravljajo v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije in bo na ogled od 16. novembra 2022 do 5. novembra 2023.

Ob razstavi Grajeno okolje: Alternativni vodnik po Japonskem napovedujejo tudi delavnici za otroke: 16. avgusta Zgradimo papirnati paviljon (od 6. do 13. leta) in 19. avgusta Potres (od 8. do 13. leta).