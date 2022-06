Janšo, Tonina in Počivalška bodo varovali še tri mesece

V sredo je Janez Janša predal posle novemu predsedniku vlade Robertu Golobu. Kljub temu, da Janša ni več predsednik vlade, pa še naprej ostaja varovana oseba. Poleg Janše bodo še tri mesece po prenehanju opravljanja funkcije policisti varovali še bivša podpredsednika vlade Zdravka Počivalška in Mateja Tonina.

Policisti iz Centra za varovanje in zaščito že varujejo tudi nove funkcionarje. Med prvimi je varovanje dobila nova predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Varovane osebe poleg predsednika vlade Roberta Goloba so še podprededniki Tanja Fajon, Danijel Bešič Loredan in Luka Mesec. Slednji se je varovanju sicer odpovedal, a je Delo pred dnevi poročalo, da to ne bo tako preprosto. Generalna policijska uprava je pojasnila, da se varovanju, ki ga je dobil s podpredsedniško funkcijo ne bo morel enostavno odpovedati, čahko pa se začasno za čas osebnega potovanja ali zaradi drugih osebnih razlogov pisno odpove osebnemu varovanju, a bo v tem času varovanje z drugimi ukrepi. Če bi se res želel znebiti statusa varovane osebe, pa bi morala vlada spremeniti uredbo.

Po funkciji pripada status varovane osebe še trem ministrom, in sicer notranjemu, zunanjemu in obrambnemu. Varovane osebe boto tako postale še Tanja Fajon, Tatjana Bobnar in Marjan Šarec.