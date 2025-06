Janšo preplavila čustva: Takrat so močno prizadeli mojo družino (FOTO)

Pred enajstimi leti je prvak SDS Janez Janša ob 19:54 prestopil prag zapora na Dobu in začel prestajati dveletno zaporno kazen. Takrat so ga v zapor pospremili številni podporniki, ob njem pa je bila tudi žena Urška Bačovnik Janša.

»20. junija 2014 so nam ukradli svobodo in volitve ter močno prizadeli mojo družino. Zdržali smo vsemu navkljub. Hvala Urški, Črtomirju, malemu Jakobu, Žanu in Niki ter vsem pogumnim vztrajnikom za pogum in podporo. Svoboda Sloveniji!« je Janša v petek sporočil na družbenem omrežju X.

Domevno posredovanje pri nakupu finskih oklepnikov

Ljubljansko okrajno sodišče je pred enajstimi leti predsednika Janšo, brigadirja Toneta Krkoviča in prokurista Rotisa Ivana Črnkoviča lani obsodilo za kazniva dejanja, povezana z dajanjem ali sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa finskih osemkolesnih oklepnikov.

Janšo, ki je bil v času nakupa patrij predsednik vlade, je sodišče obsodilo na dve leti zapora, Krkoviča in Črnkoviča pa na 22 mesecev.

