Janšo je razburil podatek o cepljenju

V soboto so v Sloveniji proti covidu 19 cepili več kot 100 ljudi, navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (Nijz). Pri vpisu cepljenih sicer prihaja do časovnega zamika, saj imajo cepilni centri na voljo 48 ur za vnos opravljenih cepljenj. Trenutna številka cepljenih v soboto je 114, so pojasnili.

Izvajalci cepljenj tako lahko sobotna cepljenja vnašajo še danes, podatki na interaktivnem portalu pa bodo ponovno osveženi v torek dopoldne.

Vlada je sicer v nedeljo na twitterju objavila, da se v soboto proti covidu 19 ni cepil nihče. Ta podatek je vznejevoljil predsednika vlade Janeza Janšo, ki je ob poobjavi vladnega tvita zapisal, da se v soboto proti covidu 19 ni cepil nihče, čeprav je v Sloveniji samo 53-odstotna precepljenost prebivalstva, zdravstveni sistem pa na robu zmogljivosti.

Sicer pa se Janša zaveda, da imajo izvajalci cepljenja rok 48 ur za vnos podatkov. To je 2. marca letos tudi pojasnjeval na twitterju in zapisal, da »objavljeni podatki na spletu zato ne odražajo realnega stanja na dan objave«.