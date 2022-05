Janši ni uspelo, Carlova se veseli: Zdaj pa pojdite domov in povejte svoji ženi, da nikoli več ...

Višje sodišče v Celju je potrdilo prvostopenjsko sodbo zoper Janeza Janšo. Konec februarja je bil namreč zaradi razžalitve novinark TV Slovenija Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta.

Okrožno sodišče v Celju je 25. februarja premierja Janeza Janšo zaradi tvita iz leta 2016, v katerem je novinarki RTV Slovenija Eugenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek označil za 'odsluženi prostitutki', obsodilo na tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Janšev odvetnik Franci Matoz je takoj po odločitvi napovedal pritožbo na višjem sodišču.

Janez Janša. FOTO: Brane Piano

Pritožbena seja se je danes začela, potem ko je odvetnik Janeza Janše Franci Matoz zatrdil, da je bil Janša obveščen. Zadeva bi sicer v sredo zastarala. Sodišče pa je odločilo, da je pritožba zavržena v celoti, vsaj tako je na svoje facebooku sporočila novinarka Eugenija Carl, ki se odločitve sodišča veseli. Poobjavila pa je tudi sporni tvit:

»Po šestih letih clap end! Zmaga! Pritožba Janeza Janše zavržena v celoti! Prvostopenjska sodba-obsodba na tri mesece pogojne zaporne kazni zaradi razžalitve preživela na višjem sodišču in (še pravočasno) postala pravnomočna.

Trajalo je, ampak to je sladka in pravična zmaga. Za vse novinarke. Za vse ženske tega sveta. Za vse žrtve moških šovinistov. Za vse žrtve seksistov. Nizkotne, zavržne žaljivke nimajo prostora nikjer, niti za gostilniškim šankom ne, kaj šele v javnem diskurzu. Kaj šele iz ust predstavnikov najvišjih državnih oblasti.

Janez Janša, zdaj pa pojdite domov in povejte svoji ženi, da nikoli več ne boste žalili in zmerjali žensk. Ne na tviterju ne za govorniškim pultom ne v parlamentu, nikjer! In to razglasite tudi vašim oboževalcem in zvestim sledilcem. Nismo prostitutke. Nismo opankarice. Nismo mudžahedinke. Nismo umazane južnjakinje. Opice. Pohotnice v rdečih štiklih. Nismo globoka grla in nizka čela. Nismo povzpetnice preko rjuh.

Sprejmite sodbo. Odpustite Matoza. Tako bomo verjeli, da ste viteško sprejeli poraz, odložili meč in se iz bitke naučili lekcije.

Vse dobro vam želim.«