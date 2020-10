Janševo ukrepanje med epidemijo bodo preiskovali

Nesmotrna poraba denarja in kršitve človekovih pravic

Štiri opozicijske stranke, ki so zahtevale odreditev parlamentarne preiskave, izpostavljajo sum nesmotrne porabe javnih sredstev ter kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

DZ je na zahtevo LMŠ, Levice, SD in SAB danes odredil parlamentarno preiskavo za ugotovitev dejanskega stanja in morebitne politične odgovornosti pri ukrepih, povezanih z epidemijo, in blaženjem njenih posledic. Preiskava zajema čas vlade, medtem ko na zahtevo koalicije že poteka preiskava, ki zajema tudi ukrepanje pred tem.Poslanec LMŠje v imenu predlagateljev dejal, da je ustanovitev te preiskovalne komisije posledica dveh najbolj nespodobnih političnih dejanj v zgodovini demokratične Slovenije. »Škodljivega, koruptivnega, nepotističnega in pokvarjenega ravnanja te vlade z izgovorom boja proti epidemiji,« je navedel na prvem mestu.Tudi(SD) meni, da epidemija ni pod nadzorom, vsak dan pa smo soočeni z novimi in novimi omejitvami, ki jih predsednik vlade praviloma sporoča kar prek twitterja. »Začetek boja proti virusu je vsekakor zaznamoval madež spornih nakupov zaščitne in medicinske opreme, pred katerimi so ministri kar tekmovali, kdaj se bo prej slikal pred posamezno sporno pošiljko,« je dejala Muršičeva.Po besedah(SAB) je treba ugotoviti, kako so bili vodeni in izvedeni postopki v zvezi z ukrepi za blaženje posledic epidemije. Po mnenju SAB je treba raziskati, ali je kdo izmed članov katere koli vlade zlorabil epidemijo za t. i. vojno dobičkarstvo, in ga v tem primeru poklicati na odgovornosti.Poslanka SDSje spomnila, da so opozicijske stranke predlagale ustanovitev preiskovalne komisije po tistem, ko je bila na predlog koalicije že ustanovljena komisija s podobno vsebino. O morebitni opustitvi dolžnega ravnanja nosilcev javnih funkcij pri oblikovanju ukrepov lahko po njenem mnenju govorijo za čas pred 13. marcem. Tedaj je vlado vodil predsednik LMŠ, vlada je razglasila epidemijo 12. marca. »Zagotovo boste ugotovili opustitev dolžnega ravnanja nosilcev javnih funkcij, ker so bila skladišča prazna. Torej, nekdo ni opravil svoje naloge,« meni Jerajeva, ki sicer vodi že ustanovljeno preiskovalno komisijo.