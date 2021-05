Janševo ministrico pozvali k odstopu

»Po letu dni, odkar v zapletenih okoliščinah vodi izjemno zahteven resor, je postalo povsem očitno, da prof. dr. Simona Kustec ni kos nalogam, da njeno vztrajanje na čelu ministrstva škoduje kakovosti vzgoje in izobraževanja v naši državi, zato jo zaposleni v slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, osnovnih šolah in zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, dijaških domovih ter na fakultetah pozivamo, naj odstopi.« Tako piše v pozivu, objavljenem na spletni strani Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz). Pravijo, da v samostojni Sloveniji še ni bilo ministrice ali ministra za izobraževanje, ki bi kazal manj volje in pripravljenosti za dialog z zaposlenimi.



»Ravnanje ministrice je bilo pogosto povsem neodmerjeno – tako je, denimo, na eni strani močno idealizirala kakovost našega izobraževanja na daljavo, ki naj bi bilo v Sloveniji boljše kot v kateri koli drugi evropski državi, obenem pa je bila skrajno žaljiva do učiteljstva, ko je namigovala, da naj ti pred epidemijo covida 19 ne bi znali niti prižgati računalnika.« Menijo tudi, da je najodgovornejša za zgrešene ukrepe vlade pri spoprijemanju z epidemijo na področju vzgoje in izobraževanja: »Podpisnice in podpisniki poziva k odstopu se sprašujemo, ali se ni prof. dr. Simona Kustec v letu dni bolj kot ministrica za izobraževanje pokazala kot ministrica proti izobraževanju.«



Sviz je že začel zbirati podpise k pozivu za odstop ministrice.

