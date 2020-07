Janševim največ denarja, SD z največ donatorji

40 prejemnikov največjega skupnega zneska donacij. FOTO: Furs, posnetek zaslona

LMŠ je donacijo namenilo manj zavezancev, kot pa se jih je spomnilo na stranko Zares. FOTO: Jože Suhadolnik

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 0,5 odstotka dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank ter reprezentativnih sindikatov.



Upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) na spletni strani Fursa. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 odstotka , 0,2 odstotka, 0,3 odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 odstotka dohodnine.



Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.



Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

• elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja Furs eDavki,

• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Slovenci imamo možnost, da del dohodnine namenimo za donacije. To možnost je izkoristilo skoraj pol milijona davčnih zavezancev, ki so različnim društvom in organizacijam pa tudi političnim strankam skupaj namenili 5,5 milijona evrov. Prva izplačila donacij bodo nakazana do konca septembra, poroča Finančne uprave RS (Furs).V letu 2019 je bilo 496.363 donacij. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5.554 različnim upravičencem (leto prej 5.394) v skupnem znesku 5,456.656,23 evra (leto prej 5,040.711,97 evra).Največ, kar 18.409 donacij v skupni vrednosti 236 tisočakov, so Slovenci namenili društvu Rdeči noski, katerega namen je pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi. Slovenska karitas bo prejemnica 141 tisočakov, kolikor ji jih je skupaj namenilo 16.200 posameznikov. Na tretjem mestu tako po številu donacij kot po znesku donacij je Sklad 05 – Ustanova za družbene naložbe, ki bo prejel dobrih 139 tisočakov (11 tisoč donacij).Med strankami je največ zavezancev (1.595) del dohodnine namenilo stranki SD(lani še) (13.790,32 evra), je pa največja parlamentarna stranka SDSprejela višjo donacijo (14.468,83 evra), ki ji jo je skupaj namenilo 1.271 zavezancev. Daleč zadaj je stranka SMC, ki ji je 315 zavezancev namenilo 5.677,47 evra.Nekaj donacij si lahko obeta tudi NSi, ki bo od 564 zavezancev prejela 4.141,54 evra. Na neparlamentarno SLS, ki jo vodi, je pomislilo 392 zavezancev in ji skupaj namenilo 3.084,01 evra. Stranka Levica, katere koordinator je, bo prejela 2.519,13 evra od 203 zavezancev. Donacije v višini 1.454,70 evra od 94 zavezancev bo prejela tudi stranka nekdanje premierkeSAB.Nekoč največji politični stranki LDS (njen predsednik je) je 120 zavezancev namenilo 1.128,85 evra, kar je približno sto evrov več, kot je 94 zavezancev namenilo stranki Zares (1.017,32 evra), ki je sicer ukinjena od leta 2015. Pozitivna Slovenija, ki jo jena volitvah leta 2011 popeljal do zmage, bo prejela 840,76 evra od 65 posameznikov.Stranki upokojencev Desus(do januarja letos jo je vodil) je 145 zavezancev namenilo 791,06 evra. SNSlahko pričakuje 722,37 evra od 66 zavezancev. Zunajparlamentarna Piratska stranka bo prejela 647,70 evra, ki ji jih je namenilo 53 zavezancev, Neodvisna stranka Pomurja pa 533,39 evra od 61 zavezancev.Kaj pa zmagovalka zadnjih volitev? Lista januarja odstopljenega premierjabo prejela 65,80 evra, kolikor ji je skupaj namenilo devet zavezancev.