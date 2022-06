Janševi v zrak zaradi popisa zaposlitev, Prelesnikova vladi dala zeleno luč

»Vlada RS ima pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov javnih uslužbencev, gre za prosto dostopne informacije javnega značaja,« tako na številna vprašanja, ki so se pojavila v zadnjih dneh, ko je vladana prvi seji sprejela sklep, da bo preverila vse zaposlitve, ki so bile sklenjene od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022, odgovarja informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Vlada v novi sestavi je namreč na prvi redni seji naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam, da do do torka 7. junija pripravijo poimensko preglednico vseh, ki so bili od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 na novo zaposleni in trajno ali začasno premeščeni. Ob tem morajo navesti tudi naziv, plačni razred in tip zaposlitve. »Za vse novo zaposlene za nedoločen čas naj se posebej označi, ali je pred samo zaposlitvijo že obstajalo delovno razmerje ter pravna podlaga predhodnega razmerja.«

Informacijska pooblaščenka je dala zeleno luč odločitvi vlade, da preveri vse zaposlitve. FOTO: Jože Suhadolnik

Ta napoved je bila deležna burnega odziva, predvsem med opozicijskimi poslanci. Mnogi so prepričani, da vlada za to nima pravne podlage, Branko Grims je na twitterju to potezo označil za levi fašizem. »Ta eksces levega fašizma - sklep Golobove vlade, je v očitnem nasprotju z 49. členom Ustave R. Slovenije (svoboda dela), ki zagotavlja svobodno izbiro, enako dostopnost in svobodno opravljanje dela vsem državljanom! Že zbiranje teh podatkov je očitno nezakonito! Policija?«

Zvone Černač je zapisal: »Fašist je dobil oblast. Kdo je lepil nalepke Judom? Nacional socialisti. Nacisti. To se danes skriva za leporečenjem o svobodi. Vsak predstojnik (direktor, minister...) predpiše organizacijo podjetja/službe. Če novi meni, da ni OK, naj jo spremeni,ne pa stigmatizira ljudi.« Svoje je povedala tudi nova vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec: «Kadrovska vlada ima na števcu v dveh dneh nekaj deset “strokovnih” menjav direktorjev. Predvsem na investicijah.«

Prelesnikova: Gre za isto pravno podlago kot pri objavi plač zaposlenih na MNZ

Informacijska pooblaščenka pojasnjuje, da vlada v skladu s 5. členom zakona o vladi nadzoruje delo ministrstev in je tako glede na sorazmeren obseg podatkov in namen obdelave upravičena do teh informacij, saj gre za organe v sestavi ministrstev in vladne službe, ne za npr. neodvisne države organe ali druge organe, katerih dela ne nadzoruje. »Poleg tega pa gre, glede na prakso IP, pri tem naboru in vrsti podatkov celo za prosto dostopne informacije javnega značaja po 3. odstavku 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), po katerem so, ne glede na zakonske izjeme (tudi varstva osebnih podatkov), prosto dostopni podatki v zvezi z delovnim razmerjem javnega uslužbenca in/ali v povezavi s porabo javnih sredstev. Podatki o zaposlitvah javnih uslužbencev (skupaj s podatkom o datumu zaposlitve, premestitve, napredovanja,...in podatki o plačah) so tako prosto dostopne informacije javnega značaja, o čemer je IP že večkrat odločil v odločbah.

Mojca Prelesnik še dodaja, da gre »za povsem isto pravno podlago kot pred časom pri javni objavi plač zaposlenih na Ministrstvu za notranje zadeve, o čemer so mediji obširno poročali ter tudi povzeli istovrstno stališče IP.«