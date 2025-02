Janševim se smeji, Logarjevi Demokrati ne smejo uporabljati takšnega imena. Strinja se tudi Klakočar Zupančičeva

Kot je znano, so v največji opozicijski stranki SDS razburjeni zaradi stranke Demokrati Anžeta Logarja. V zvezi z ustanovitvijo nove poslanske skupine je tako konec meseca predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pojasnila, da vsi pogoji še niso izpolnjeni. Sestavljali jo bodo poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Tine Novak.

Jože Suhadolnik/delo

SDS: Gre lahko le za »poslansko skupino nepovezanih poslancev«

Ob tem so se oglasili v poslanski skupini SDS. Tako glede ustanovitve poslanske skupine nepovezanih poslancev ponovno poudarjajo, da je treba pri tem spoštovati določila Poslovnika Državnega zbora. Poslansko skupino lahko v konkretnem primeru poslanka in poslanca ustanovijo na podlagi 3. odstavka 31. člena Poslovnika DZ. Gre za »poslansko skupino nepovezanih poslancev« tako kot to določa Poslovnik, in ne za poslansko skupino Demokrati, katere ustanovitev bi bila mogoča po 2. odstavku 31. člena Poslovnika, za kar pa v konkretnem primeru niso izpolnjeni pogoji.

Strinja se tudi Klakočar Zupančičeva

Takšni razlagi je na današnji seji kolegija predsednice DZ pritegnila tudi Klakočar Zupančičeva, ki je izpostavila poslovniško določilo, ki govori o tem, da lahko novo poslansko skupino ustanovijo poslanci, izvoljeni na isti listi, če se politična stranka razdeli na dve ali več novih političnih strank, če iz dela stranke ustanovi nova stranka ali če razpade koalicija političnih strank.

Trojica poslancev ni bila izvoljena na isti listi, Anže Logar in Eva Irgl sta bila namreč člana SDS, Tine Novak pa član Gibanja Svobode. Tako so po besedah predsednice DZ izpolnjeni pogoji za ustanovitev poslanske skupine nepovezanih poslancev, kot tudi pravica do mest v delovnih telesih DZ, ne pa ustanovitev poslanske skupine z imenom Demokrati.

Ob tem prva dama DZ ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev nove poslanske skupine, a ne z imenom Demokrati. Skladno s poslovniškimi določbami lahko poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Tine Novak, ki v DZ niso bili izvoljeni na istoimenski listi, ustanovijo poslansko skupino nepovezanih poslancev, je pojasnila.