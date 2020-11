Janševi pripravili ukrepe, ki naj bi pomagali tisočem Slovencev

Napovedan že sedmi paket

Vlada je sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida 19, t. i. PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije.PKP6 vključuje nekatere ukrepe iz petega paketa, ki so bili sprejeti še pred razglasitvijo ponovne epidemije in so jih dopolnili ali pa ponovno aktivirali (npr. subvencije podjetjem za čakanje zaposlenih na delo), nekatere ukrepe iz tretjega paketa pa podaljšali (npr. podaljšanje subvencioniranega skrajšanega delovnega časa).Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv epidemije na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva, so sporočili z vlade.Preberite tudi:Predlog zakona med drugim prinaša subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo, podaljšanje moratorija na kredite, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj EU, financiranje dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve, delno nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, odlog plačila najemnine za najemnike poslovne stavbe ali poslovnega prostora, zagotavljanje zdravstvenih storitev in kapacitet itd.Vlada je PKP6 obravnavala že v soboto, ko so ministri pretehtali različne modele za pokrivanje fiksnih stroškov. Za podlago je vlada izbrala subvencioniranje določenega odstotka prihodkov, kar so predlagale gospodarske organizacije, ta rešitev pa je tudi administrativno najenostavnejša za hitro in učinkovito izvedbo, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo.PKP6 pa ne vključuje zamrznitve zvišanja minimalne plače, za kar se je zavzemal tudi gospodarski ministerPremierje napovedal, da z naslednjim tednom že stečejo priprave na hitro oblikovanje PKP7, »ki bo namenjen blaženju posledic drugega vala epidemije v dejavnostih, ki doslej s paketi v celoti niso bile zajete in kamor bo vključeno večino predlaganega«.