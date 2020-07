Janševi potrdili slabo novico: test je bil pozitiven

V kabinetu predsednika vlade so potrdili okužbo z novim koronavirusom, so potrdili v kabinetu. Kot so zapisali v uradnem sporočilu za javnost, je okužen strokovni delavec, ki je že en teden na dopustu, so pa testirali večji del ekipe kabineta.»Eden od uslužbencev Kabineta predsednika vlade je bil zaradi slabšega počutja včeraj na testiranju za COVID-19. Ker je bil test pozitiven, smo v skladu s smernicami in epidemiološkimi priporočili NIJZ za vse zaposlene, ki so bili v stiku z navedenim uslužbencem, organizirali testiranje.«Rezultati vseh testov so bili negativni. Kot so še povedali, dosledno izvajajo priporočila NIJZ glede preprečitve morebitnih okužb s koronavirusom, zato dodatni ukrepi niso potrebni. Vsi zaposleni so pozvani k samozaščitnemu in odgovornemu ravnanju.Predsednik vladese je iz preventivnih razlogov že večkrat testiral za COVID-19. Tokrat se testiranja ni udeležil, saj ni bil v stiku z okuženim sodelavcem.V četrtek je bilo v Sloveniji med 917 testiranimi potrjenih 17 novih okužb. Zaradi koronavirusa je hospitaliziranih 24 oseb, od tega jih je pet na intenzivni negi. Najnovejši podatki ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo tudi, da je ena oseba umrla. Število žrtev koronavirusa se je tako povzpelo na 119.