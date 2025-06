Janševi in Golobovi si lahko oddahnejo: ta dva »nova« obraza jih sploh ne ogrožata

Rezultati Delovega Barometra, ki jih je Delo objavilo v ponedeljek, pa so pokazali, da ima največ podpore, to je 21,5 odstotka, stranka SDS (maja 21). Sledi Gibanje Svoboda z 18,1 odstotka podpore (maja 17,7 odstotka), SD s petodstotno podporo (maja 4,8), Levica s 4,6 odstotka (maja 3,9 odstotka). NSi podpira 4,4 odstotka vprašanih (maja štiri), Resni.co štirje odstotki (maja 4,1), Demokrate 3,7 odstotka (maja 3), SNS 2,4 odstotka (maja 2,3), Piratsko stranko 1,9 odstotka (maja 1,3), Vesno 1,8 odstotka (maja 2,5) in SLS 1,4 odstotka (maja 1,5).

Neopredeljenih je 22,1 odstotka vprašanih (maja 20,5 odstotka). Nobene stranke ne bi izbralo 4,7 odstotka sodelujočih v anketi, 3,5 odstotka pa jih na vprašanje o izbiri na naslednjih volitvah ni želelo odgovoriti.

Delo vlade je negativno ali zelo negativno ocenilo 45,4 odstotka vprašanih, pozitivno ali zelo pozitivno pa 21,5 odstotka. Kot srednje ga je ocenilo 29,8 odstotka. Delo DZ je medtem kot negativno ali zelo negativno ocenilo 40,9 odstotka vprašanih, kot pozitivno ali zelo pozitivno 18,8 odstotka, kot srednje pa 34 odstotkov.