Janševa vlada razrešila dolgoletno inšpektorico

Vladaje na dopisni seji poleg sprememb na seznamu zelenih in rdečih držav sprejela tudi sklep, s katerim je z 20. julijem z mesta glavne tržne inšpektorice Tržnega inšpektorata Republike Slovenije razrešilaNa podlagi petega odstavka 83. člena zakona o javnih uslužbencih lahko funkcionar, pristojen za predlagano imenovanje, v konkretnem primeru minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, v enem letu od nastopa funkcije razreši predstojnika organa v sestavi ministrstva, so pojasnili na vladi. Kdo naj bi nasledil Grlićevo, pa niso sporočili.Preberite tudi:Grlićeva je (bila) na položaju vse od leta 2006. Dolga leta se je soočala z očitki spornega ali celo nezakonitega ravnanja, februarja letos pa jo je, ki jo je vložil anonimni ovaditelj, za njo pa naj bi stali tržni inšpektorji. Ovaden je bil tudi minister za gospodarstvo Počivalšek, in sicer zaradi neukrepanja.