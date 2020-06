Janševa vlada (ponovno) razrešila Nino Pirnat

Vlada je z dnem 30. junij s položaja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo razrešila Nino Pirnat in hkrati s 1. julijem, a najdlje do 31. decembra letos, na mesto vršilke dolžnosti imenovala Marijo Magajne.



Pirnatova je bila do marca letos direktorica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in je bila ob začetku epidemije novega koronavirusa tarča nekaterih kritik. Z nastopom nove vlade jo je Svet zavoda NIJZ razrešil, nakar je podala odstopno izjavo. Za vršilca dolžnosti je bil imenovan Ivan Eržen, nato pa je vlada za direktorja spolnimi pooblastili konec aprila imenovala Milana Kreka. Iz napačne kvote, da bi bila ministrica Pirnatova je od leta 2014 je na ministrstvu za zdravje pod Tomažem Gantarjem in Alenko Trop Skaza opravljala funkcijo državne sekretarke. Po odstopu Alenke Trop Skaza v vladi Alenke Bratušek je bila Pirnatova najresnejša kandidatka za zdravstveno ministrico, aker je vidna članica Socialnih demokratov (SD), zdravstveni resor pa je po kolektivni pogodbi pripadal Pozitivni Sloveniji, ni bila imenovana. Za direktorico NIJZ jo je marca 2018 imenovala vlada Mira Cerarja, kot omenjeno pa je bila na tem položaju zamenjana marca letos in imenovana na mesto vršilke dolžnosti generalne direktorice direktorata za zdravstveno varstvo.



Na tem mestu jo bo sedaj kot v. d. zamenjala Marija Magajne, specialistka epidemiologije, ki je bila pred tem direktorica Zdravstvenega doma Idrija, direktorica Inštituta za varovanje zdravje v letih 2008 do 2013, v letih 2005 do 2008 pa je delovala kot generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje. Pred tem je bila tudi direktorica Bolnišnice Golnik in direktorica zavoda za zdravstveno varstvo Kranj.