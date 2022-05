Janševa vlada odločila: 17. maj bo nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja

Vlada v odhodu je danes razglasila, da 17. maja v Sloveniji obeležujemo nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Pri tem je izhajala iz »civilizacijske norme, da povzročitelje nasilja in zla dejanja merimo po istih kriterijih, in sledila naporom za preprečitev ponovitve najbolj tragičnih dogodkov iz naše zgodovine,« so zapisali na twitterju.

»Komunistično nasilje je na ozemlju današnje Republike Slovenije od poletja 1941 do januarja 1946 terjalo na deset tisoče nasilnih smrti civilnih oseb in vojnih ujetnikov. Komunistično nasilje pa je v desetletjih komunistične vladavine z vsemi oblikami kršenja človekovih pravic in svoboščin prizadelo še več sto tisoč prebivalcev Slovenije.«