Janševa Urška razkrila: Smrt ni najhujša. Najhujše je trpljenje

Žena predsednika vladein zdravnicaje na twitterju delila zapis zdravnice intenzivistke in vodje covidne intenzivne enote, v katerem opisuje svoje dneve na omenjenem oddelku, piše pa tudi o tem, da je smrt v naši družbi postala tabu. »Smrt ni najhujša. Najhujše je trpljenje. In tega zdravniki ne smemo dopustiti. Proti smrti smo velikokrat nemočni. A trpeti ni treba nikomur,« je med drugim zapisala.»Tako kot zdržimo mi, prav tako vrženi v ta novi, neznani kaos. In imamo pogosto občutek, da zunanji svet nikakor ne razume, s čim se spopadamo in kako težko v resnici je,« je začetek dela zapisa, nadaljuje pa se takole: »Svoj svet smo dejansko začeli deliti na »naš« covid EIT (enota intenzivne terapije) svet, kjer je kaos in garanje in pomanjkanje ljudi in negotovost in strah in bolniki, ki nas potrebujejo, in bolezen in smrt in tudi tovarištvo in razumevanje brez besed in iskanje rešitev in uspešno pozdravljeni bolniki in hvaležnost svojcev in tista dišeča kava in potem spet nove težave in tako gor in dol. In potem je »zunanji« svet. Svet, ki se ukvarja s tem, ali jim nošenje mask krati osebno svobodo, ki se ne more odpovedati zabavam in druženju za nobeno ceno, ki razpravlja o resničnosti virusa in o ponarejanju podatkov, ki celo trdi, da imamo zdravstveni delavci od virusa korist ... «