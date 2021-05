Janševa SDS svari pred zaostrovanjem razmer, ekstremisti in Levico

Svarijo pred napadi na slovensko demokracijo

SDS plakati ob avtocesti. FOTO: Leon Vidic/Delo

SDS je pred kongresom, ki bo predvidoma 19. junija, občinskim in mestnim odborom poslala osnutek petih resolucij, med katerimi je tudi resolucija Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države. SDS v njej med drugim opozarja na nevarnost Levice, ekstremistov, levičarjev in zaostrovanjem razmer. Izpostavlja napad na slovensko demokracijo.Kot je poročal 24ur.com, je programski odbor SDS pripravil predloge petih resolucij, o katerih bodo delegati razpravljali na občinskih in mestnih odborih.V resoluciji Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države je širša analiza političnega stanja. Med drugim menijo, da je SDS edina stranka v državi, ki ima vse atribute urejene in trajne politične organizacije, kot velja za druge resne stranke po svetu. Stranka se po njihovi oceni od drugih v Sloveniji razlikuje tudi po tem, da je sposobna kadar koli voditi državo.V osnutku resolucije SDS opozarja na napad na slovensko demokracijo. »V Sloveniji smo šele zadnje desetletje uvideli, kako ranljiva je naša demokracija. Doživljamo ulično nasilje, ki jih s podporo levih političnih sil izvajajo ekstremisti, velikokrat povezani s tujimi omrežji in gibanji,« so navedli.SDS še ugotavlja, da imajo ekstremisti svoje privržence tudi v inštitucijah EU, zlasti v komisiji in parlamentu, »kjer spletkarijo proti vladi in premierju ter ga obtožujejo, da krati svobodo medijem«.A napovedujejo, da bodo obranili demokracijo in ustavno ureditev. »Da bi sebe prikazali kot odrešenike, pa seveda potrebujejo grešne kozle. V manifestu so zato izpostavili Levico, saj smo jim s svojim delovanjem, podporo protestniškemu gibanju in obrambi demokratičnih standardov, trn v peti,« so dodali. Zatrdili so še, da se zastraševanja, podtikanja in manipulacij SDS ne bojijo in bodo storili vse, da to stranko, ki po njihovih besedah prerašča v kriminalno združbo, z volitvami čim prej spravijo z oblasti.»Nedavni 'nacipožig' poslanskih stolov pred parlamentom napoveduje usodno zaostrovanje razmer, kar lahko vodi v obnovitev državljanske vojne!« še svarijo predstavniki največje vladne stranke.