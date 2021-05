Janševa SDS ima pod palcem mnogo več kot ostale stranke (FOTO)

FOTO: STA

Ajpes je objavil letna poročila parlamentarnih strank za lani. Kot je razvidno iz poročil, je med parlamentarnimi strankami »najbogatejša« SDS, ki ima daleč največje prihodke in tudi največ finančnih sredstev na svojem računu. Najbolj »zapravljivi« pa so bili lani v SD, saj so porabili precej več sredstev kot v preostalih strankah.STA objavlja tabelo s podatki o prihodkih in odhodkih političnih strank v letu 2020 ter višini sredstev, ki so jih imele stranke na računu konec lanskega leta.Razčlenjeni podatki o prihodkih političnih strank: sredstev iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, članarin in donacij fizičnih oseb.