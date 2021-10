Janševa poslanka trčila v avto in pobegnila? To pravijo v SDS

Poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik je za portal 24ur potrdila, da so ji pred dnevi v parkirni hiši na Šubičevi poškodovali osebno vozilo. Prepričana je, da je povzročitelj pobegnil, ker je svoje vozilo premaknil drugam. Omenjeni medij je poročal tudi, da je nesrečo povzročila poslanka SDS Elena Zavadlav Ušaj. Posnela naj bi jo tudi nadzorna kamera v parkirni hiši.

Na poročanje portala so se že odzvali v stranki SDS, kjer so potrdili, da je avto Divjak Mirnikove poškodovala njihova poslanka. »Poslanka SDS Elena Zavadlav Ušaj je 15. oktobra 2021 v Parkirni hiši Šubičeva v Ljubljani, oplazila in opraskala parkirano vozilo poslanke LMŠ Lidije Divjak Mirnik. Neljubi dogodek obžaluje. Poslanski kolegici se je v telefonskem pogovoru opravičila, ta pa je opravičilo sprejela. Poslanka Zavadlav Ušaj je nezgodo tudi prijavila in ima policijsko zabeležko s plačilnim nalogom globe v višini 120 evrov,« so zapisali v sporočilu za javnost.