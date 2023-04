Janševa poslanka nad ministrico: Se norčuje iz žrtev in poveličuje komunistično partijo?

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je svojim ravnanjem očitno vznemirila poslanko SDS Alenko Jeraj. 17. aprila se je ministrica namreč udeležila obletnice ustanovitve Komunistične partije Slovenije pri Barličevi domačiji na Čebinah, kjer je imela govor.

Ob tem je Jerajeva na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje glede udeležbe ministrice za kulturo na tej proslavi.

Zanima jo ali je bila ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko govorka na prireditvi na Čebinah v imenu vlade in ali se jim ne zdi, da se z udeležbo na obletnici ustanovitve komunistične partije ministrica norčuje iz žrtev prejšnjega režima in poveličuje totalitarno komunistično partijo.

Na strani TD Trbovlje lahko preberemo: V noči s 17. na 18. aprila je bil ustanovni kongres Komunistične partije Slovenije. Kongres je vodil Edvard Kardelj. Poleg delegatov iz drugih slovenskih krajev, so revirske komuniste zastopali Miha Marinko, Franc Salanom in Franc Farčnik. Na kongresu je bil navzoč tudi Alojz Hohkraut. V hiši je urejena spominska soba in razstava o političnem dogajanju med obema vojnama

Poslanka SDS še spomni, da je Evropski parlament leta 2009 sprejel resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, s katero so obsodili vse totalitarne in avtokratske režime, tako nacizem, fašizem kot komunizem, podprli so jo tudi vsi slovenski evropski poslanci. Zato sprašuje kakšno je stališče vlade do te resolucije.