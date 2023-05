Janševa poslanka Nataši Pirc Musar očita dvoličnost: Razdvajate slovenski narod

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obsodila poziv predsednika Inštituta 1. oktober Pavla Ruparja, naj »odstrani« svojo svetovalko Biserko Marolt Meden zaradi sodelovanja pri pripravi zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Kot je zapisala, gre za brutalno sovražne besede, pa tudi za vsebinsko zavajanje in laži.

Pirc Musarjeva je v zapisu na Facebooku poudarila, da takšnega obračunavanja z nekom, ki na področju boja za človeka pravice premika gore in ga sama izjemno ceni in spoštuje, ne more dopustiti. »Zato odločno obsojam pozive k njeni 'odstranitvi' in celo primerjanje z nacističnimi metodami, kar je skregano z vsako logiko ter popolnoma neprimerno in do konca zavržno. Gre za brutalno sovražne besede v režiji nekoga, ki ima s tovrstnim početjem sicer že dolgo zgodovino. Tudi pravnomočno dokazano,« je zapisala.

Biserka Marolt Meden in Nataša Pirc Musar. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

»To nas mora najbolj skrbeti«

Napadov na sodelavce in sam institut predsednika republike ne bo dovolila. Po njenem mnenju gre namreč za ustrahovalno sporočilo vsem v Sloveniji, da naj pazijo, kaj govorijo in kakšna stališča zastopajo, saj se bo z njimi v nasprotnem primeru in ob določenem volilnem razpletu obračunalo. »Pričakovala bi, da bi se ob današnjem grobem napadu oglasile tudi nekatere druge državne institucije in posamezniki,« je ob tem pozvala predsednica republike.

Dodala je še, da sama podpira omenjen zakon, pravica do končanja lastnega življenja pa je po njenem mnenju v tej luči integralen del pravice vsake osebe, da avtonomno vodi svoje življenje v skladu s svojimi ideali in prepričanji, del katerih je tudi ocena o lastnem zdravju in stopnji dostojanstva, ki mu jo zdravje, ko to začenja pešati, še pušča. »Zato pozivam vse, da preden odidejo na ulico, kar je seveda legitimna pravica, preberejo stvari in se o njih podučijo,« je še zapisala Pirc Musarjeva.

Na njen zapis se je odzvala poslanka SDS

»Na prvem sestanku s predsedniki strank in vodji PS ste bili jasni s prošnjo, naj se ne odpirajo teme, ki bi še bolj razdvajale slovenski narod. Dejali ste, da je Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ena izmed takšnih tem. Zakaj takšna dvoličnost? Danes vi razdvajate,« pa se je na njene besede odzvala poslanka SDS Jelka Godec.