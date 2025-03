Janševa Jelka okrcala Klakočar Zupančičevo: »Neprecenljiv pogled Jonasa na koncu« (VIDEO)

Na Šubičevi 4 je potekala seja odbora DZ za pravosodje. Odbor je tako na sredini seji soglasno potrdil mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, da je pobuda za ustavno presojo določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije glede objav na aplikaciji Erar, ki jo je na ustavno sodišče vložilo podjetje Gen-I, neutemeljena. Člani odbora pa so zavrnili priporočila SDS v zvezi s to pobudo.

O Jonasovem pogledu ...

Ob tem je šefica Janševih poslanec Jelka Godec javnosti pokazala posnetek, ki po njenem dokazuje farso na omenjenem odboru. Kot je ob tem dodala, je bila nad vodenjem seje, ki jo je vodila Lena Grgurevič (Gibanje Svoboda), vidno navdušena njena strankarska kolegica, prva dama parlamenta Urška Klakočar Zupančič. »Bravo Lena, bom pa še tako povedala,« je ob tem dejala Klakočar Zupančičeva.

Oziroma kot je opisala Godčeva: »Neprecenljiv pogled Jonasa na koncu.«