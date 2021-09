Janšev urad se je zavil v molk

V Sloveniji se je začelo cepljenje s tretjim odmerkom proti covidu 19. Evropska agencija za zdravila (EMA) tretjega odmerka še ni odobrila – odločitev o tem bo sprejeta v prihodnjih dneh ali tednih –, ga pa je slovenska stroka za določene skupine in za tiste, ki tako sami želijo. A za zadnje je pogoj podpis obrazca, o katerem smo pisali v članku Tretji odmerek cepiva proti covidu 19: ob branju izjave, ki jo morate podpisati, vas bo streslo . Obrazcu so se mnogi čudili, dvomili, da je pristen, pri tem pa opozarjali, da s takšnimi izjavami zagotovo ne prispevajo k popularnosti cepljenja. Še več, mnogi med njimi menijo, da bi vlada morala prevzeti odgovornost, ko gre za morebitne posledice cepljenja proti covid 19, s tem pa da bi bila tudi precepljenost večja.Na vladni urad za komuniciranje (Ukom), katerega direktor je, smo 7. septembra naslovili vprašanja, med njimi tudi, zakaj država ne prevzeme odgovornosti za vse morebitne posledice, ki bi jih cepljenje osebe imele (z obrazcem za tretji odmerek je razumeti, da jo prelagajo na prejemnika cepiva). Iz Ukoma so 8. septembra odgovorili: »Kot smo seznanjeni, ste celovit odgovor prejeli že z Nijz.«Ker takšnega vprašanja na Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) sploh nismo naslovili, smo jim sporočili, da so bili obveščeni napačno in da vnovič prosimo za odgovor vsaj na to vprašanje. Kljub kasnejšim ponovnim poskusom, da bi prišli do odgovorov, se je vladni urad za komuniciranje raje zavil v molk.