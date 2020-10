Janšev tvit dviguje prah v ZDA

Svetovalec za zunanjo politiko demokratskega predsedniškega kandidatase je v petek odzval na tvit slovenskega premierja Janeza Janše v podporo predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, o tvitu slovenskega premierja pa poročajo tudi ameriški mediji. »Lol, Trump je dobil podporo slovenskega premierja, nekoč obtoženega in obsojenega zaradi korupcije. Naj vas ne skrbi slovenski prijatelji, čez 11 dni bo demagoški populizem spakiral kovčke. Sramota,« je na Twitterju zapisal Carpenter in pri tem zadnjo besedo v tvitu zapisal v slovenščini.Tvit je bil deležen številnih odzivov, tako negativnih kot pozitivnih. Med drugim se je odzval nekdanji pomočnik državnega sekretarja ZDA za evropske zadeve. "Običajno ni modro, da se kaka vlada opredeli za eno stran v demokratičnih volitvah tuje države. (ZDA so bile včasih tega krive in smo dobili lekcijo),« je tvitnil Fried. Ameriški mediji pri poročanju o Janševi podpori Trumpu povzemajo agencijo AP, ki je zapisala, da se je premier Janša s tem pridružil regionalnim voditeljem, ki so odkrito podprli Trumpa med kampanjo za ponovno izvolitev. Med njimi sta madžarski premierin srbski predsednikJanša je v petek v angleščini tvitnil, da spoštuje težko in tragično osebno zgodbo Joa Bidna in nekatere njegove politične dosežke pred leti. »Vendar pa bi bil danes, če bo izvoljen, eden najbolj šibkih predsednikov v zgodovini. V času, ko svobodni svet bolj kot kadar koli potrebuje trdne ZDA. Dajmo, zmagaj,,« je tvitnil Janša.Samostojno vest o Janševem tvitu je objavil medij Politico, konservativni Washington Times pa navaja, da je tvit voditelja rojstne države prve dame Melanie Trump sledil sporočilom podpore konservativnih voditeljev vzhodne Evrope.Časnik Washington Post piše, da se je slovenski premier s podporo Trumpu pridružil drugim desničarskim voditeljem. »Janševo sporočilo sledi podobnim izjavam dveh drugih populističnih voditeljev v regiji, Orbana in Vučića. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro in predsednik Filipinov Rodrigo Duterte sta prav tako podprla Trumpovo ponovno izvolitev,« poroča Washington Post.»Slovensko zunanje ministrstvo v Washingtonu je zavrnilo komentar," še piše Washington Post, pri čemer verjetno misli na veleposlaništvo.Washington Post je Janševo podporo Trumpu omenil še v prispevku o skorajšnji sklenitvi sporazuma o normalizaciji odnosov med Izraelom in Sudanom. Objava sporazuma v Ovalni pisarni Bele hiše je v ZDA odmevala tudi zaradi tega, ker izraelski premier Benjamin Netanjahu kljub Trumpovi spodbudi priložnosti ni izkoristil za izraz podpore predsedniku ZDA.»Misliš, da bi zaspani Joe lahko dosegel kaj takega, Bibi?« je Netanjahuja vzpodbudil Trump. Izraelski premier se je malce obotavljal, nato pa dejal le, da Izrael ceni vso pomoč za mir od kogarkoli v Ameriki.