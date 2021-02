Janšev sekretar sporočil: Postal sem tarča napada

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak je doživel sila neprijetno izkušnjo. »Postal sem tarča napada,« je zapisal na svojem blogu in opisal, kako ga je v torek, ko je zapuščal državni zbor, nadlegoval »izrazito suh možakar, visok okoli 180 cm, z brado, star okoli 50–55 let«.



Preden se je lotil Gorenaka, naj bi moški na platoju pred državnim zborom delal družbo »pojočemu majorju Trohi«. Možakar in Troha, naj bi si nekaj zašepetala na uho, nato pa naj bi se možakar zapodil proti Gorenaku in začel svoj napad.



Njegov zapis objavljamo v izvirniku, nelektoriran.



»Z razdalje dobrega metra ali metra in pol me je s prenosnim telefonom začel snemati in me je prosil za kratek dve minutni pogovor, kot je dejal. Ustavil sem se in ga vprašal kaj želi? Še naprej me je snemal s prenosnim telefonom. Dejal je, da je bil član SDS več kot 20. let, da epidemije ni, da si jo je izmislil Janez Janša in da zato umirajo nedolžni ljudje. Videl sem, da z njim razgovor ni mogoč, zato sem pot nadaljeval, on pa mi je sledil in mi postavljal vprašanja, ter me snemal. Nekje v višini konca Maxi marketa je hodil že vzporedno ali celo pred menoj, snemal me je z razdalje manj kot metra, morda celo manj kot pol metra. Ni šlo drugače, zato sem ga odrinil od sebe. Njegov telefon je padel na tla, a ga je pobral in nadaljeval snemanje. Nisem se odzival vse do vhoda v blok mojega službenega stanovanja za Dramo v Ljubljani na Igriški ulici. Tam je želel vstopiti v blok a sem ga moral ponovno odriniti in za seboj zapreti vrata. Zgodbo z dejstvi objavljam javno, zlasti zato, ker me neznanec lahko ovadi za napad nanj in za poškodovanje njegovega telefona,« je zapisal Gorenak.





