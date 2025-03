Janšev prijatelj uvedel največje znižanje davkov! Nekdanji minister ob tem nad uvažanje tujih delavcev

Madžarska je te dni sprejela največje znižanje davkov v Evropi in celotnem zahodnem svetu. Tako bodo matere z enim otrokom oproščene plačila dohodnine do dopolnjenega 30. leta. Ženske z dvema ali več otroki pa sploh ne bodo več plačevale dohodnine.

Ob tem se je oglasil ekonomist in nekdanji minister Jože P. Damijan. Meni, da bi to prakso kljub temu, da ne vemo, ali bo uspešna, veljajo preizkusiti.

Jože P. Damijan. FOTO: Jure Eržen, Delo

Dodaja pa, da takšni ukrepi potrebujejo tudi dodatne spodbude, kot so stanovanjska politika (neprofitna stanovanja za mlade družine, subvencionirana obrestna mera za prvo reševanje stanovanjskega problema) in zastonj vrtci ter univerzalni otroški dodatek.

Dragi ukrepi, a neukrepanje je še dražje

Vsi ti ukrepi so zelo dragi, vendar cenejši od neukrepanja. »Naj spomnim, da je stopnja rasti BDP enaka vsoti stopnje rasti produktivnosti in stopnje rasti prebivalstva. Glede rasti produktivnosti smo povsem opešali, glede rasti prebivalstva pa smo živeli v iluziji, da lahko manko rasti domačega prebivalstva nadomestimo z uvozom migrantov. Kratkoročno ja, toda dolgoročno ima to številne negativne posledice.«

Ekonomist poudarja, da je uvažanje tuje delovne sile dolgoročno družbeno bistveno dražje od spodbujanja domače rodnosti. Kot kažejo analize, povečevanje deleža tujerodnega prebivalstva pod določenimi pogoji (gospodarska stagnacija, povečana neenakost in brezposelnost) vodi v povečano družbeno nestabilnost in porast političnega populizma oziroma vzpona ekstremnih strank, je še opozoril.