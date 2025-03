Referendumski ravs vse bolj bizaren: Znanemu komentatorju predlaga, naj podoji dogo

Kot smo že poročali, je na politični sceni med Levico in SDS že nekaj časa jabolko spora umetniško delo Maje Smrekar, ki je v javnosti dvignilo precej prahu. Levica SDS zaradi plakatov, s katerimi nagovarjajo k podpori referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, očita instrumentalizacijo umetnosti za lastne politične točke ter obračun z Levico.

Igor Pribac je javnosti znan tudi kot politični komentator. FOTO: Jure Eržen, Delo

Pri tem po njihovi oceni zavajajo in manipulirajo, zato so SDS kazensko ovadili zaradi suma kršitve proste odločitve volivcev. Asta Vrečko je med razlogi za kazensko ovadbo SDS med drugim navedla uporabo fotografij umetniških del slovenske umetnice Maje Smrekar »brez kakršnegakoli dovoljenja za materialne in moralne avtorske pravice« na plakatih, s katerimi največja opozicijska stranka nagovarja k oddaji podpisov za zakonodajni referendum.

Nenavaden predlog poslanca ...

Ob tem je politični komentator Igor Pribac ostro zapisal: »Maja Smrekar je prejemnica zlate nike, ene od najprestižnejših nagrad v sodobni umetnosti. Na svetu. Fotka na plakatu je integralni del nagrajenega projekta. SDS tega pomembnega dejstva nikoli ne omeni svojim volivcem. Taji ga. Utaja je laž, ki je preverba dejstev ne odkrije.«

Žan Mahnič. FOTO: Jože Suhadolnik

To pa je razkurilo Janševega poslanca Žana Mahniča, ta mu je vrnil: »Kakšno nagrado bi dobila šele, če bi dojila nemško dogo! Mogoče pa poizkusi Igor Pribac? Za 1.500 € dodatka k pokojnini ...«

Hojs: Kvazi umetniki z zelenjavo v riti, barvnimi fleki, slabšimi od otroških barvank, dojenjem psa, rezanjem zastave ...

No, še bolj slikovit je bil bivši notranji minister Aleš Hojs, ki se je na umetnike spravil z besedami: »Kvazi umetniki z zelenjavo v riti, barvnimi fleki, slabšimi od otroških barvank, dojenjem psa, rezanjem zastave, zažiganjem križa, podgano v naročju, uničevanjem fasad, jebote pas mater, na gobec sodnika in gatam in angelskimi krilci, niso ne umetnost ne kultura.«