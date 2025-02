Janšev poslanec išče projektanta za novo žičnico, medtem njegov šef objavlja rjaveče naprave na Kaninu

Marca bi lahko bilo podpisano pismo o nameri, s katerim bi se država zavezala, da bo financirala postavitev nove krožne kabinske žičnice na Kanin. Tako je obljubil podpredsednik vlade Matej Arčon. A pogoj za vstop države v projekt je, da občina pridobi gradbeno dovoljenje za napravo in zasebnega vlagatelja za smučišče.

Občina ima v tem trenutku vse pripravljeno za objavo razpisa, na katerem bodo iskali projektanta za novo žičnico, je povedal predsednik občinske komisije za obnovo Kanina in poslanec SDS Danijel Krivec, čakajo le še na potrditev proračuna na eni prihodnjih sej občinskega sveta. Gradbeno dovoljenje bi sicer po optimističnih napovedih lahko pridobili do konca tega leta, je še dejal Krivec.

Janša medtem objavlja fotografije rjavečih naprav na Kaninu

No njegov strankarski šef Janez Janša pa je na omrežju x sporočil, da tudi Kanin kljub ugodnim snežnim razmeram umira pod to »nesposobno« vlado. »Denar dobesedno mečejo skozi okno. Že celo zimo mi pošiljajo fotografije rjavečih naprav. Tudi novejših. V naslednjem mandatu bomo to uredili.«