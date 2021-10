Janša zaradi tvitanja znova v težavah: je šlo za antisemitsko namigovanje?

Evropski judovski kongres (EJC) pričakuje opravičilo slovenskega premiera Janeza Janše za tvit, v katerem je evropske poslance označil za »Soroseve lutke«.

Tvit so ocenili kot antisemitsko namigovanje. Zgroženost nad Janševim četrtkovim tvitom so izrazili tudi v Judovskem kulturnem centru.

Preberite še:

Janša je v četrtek na Twitterju objavil sliko, ki prikazuje domnevne povezave judovskega milijarderja Georgea Sorosa z nekaterimi evropskimi poslanci in poslankami s pripisom »13 od 226 znanih lutk Sorosa v Evropskem parlamentu«.

Tvit je objavil v povezavi z obiskom delegacije Evropskega parlamenta pod vodstvom nizozemske evroposlanke Sophie In 't Veld, ki je v Sloveniji preverjala stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji. Na fotografiji je kot Soroseva lutka bila tudi In 't Veldova.

Predsednik Evropskega judovskega kongresa (EJC) Moše Kantor je za MMC povedal, da v EJC upajo, da se bo premier Janša opravičil za svoje antisemitsko namigovanje.

»Ta vrsta podob, ki namigujejo, da je Jud nekakšen mogočen lutkar, ki nadzira politike in izvaja neupravičen vpliv, ima zelo resne zgodovinske antisemitske konotacije in obuja izjemno skrb vzbujajoče obtožbe, ki so v preteklosti služile za upravičevanje napadov na Jude. Upamo, da se bo premier Janša opravičil za to namigovanje in zagotovil, da bodo vsakršni antisemitski motivi ostali zunaj slovenske politične in diplomatske razprave,« je za MMC sporočil Kantor.

Zgroženost nad Janševim tvitom je izrazil tudi direktor Judovskega kulturnega centra v Ljubljani Robert Waltl. »Zgroženi smo, pa hkrati čisto nič presenečeni nad nizkotnim antisemitizmom, ki ga v sramoto vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije po Evropi razkazuje Janez Janša,« je dejal za MMC.