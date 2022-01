Janša zaradi ukrepov ob epidemiji pred preiskovalno komisijo

Preiskovalna komisija, ki na zahtevo opozicije preiskuje z epidemijo covida 19 povezane vladne ukrepe od nastopa aktualne vlade do marca letos, danes vnovič pričakuje predsednika vlade Janeza Janšo. Na zaslišanje je vabljen tudi eden izmed lastnikov podjetja Majbert Pharm Klemen Nicoletti.

Zaslišali bodo premierja, pričakujejo tudi Nicolettija

Janša je na nekatera vprašanja komisije, ki jo vodi Robert Pavšič (LMŠ), odgovarjal že oktobra in novembra, ko je med drugim pojasnjeval delo njegove vlade in sprejemanje odločitev o hitrem testiranju na novi koronavirus. Zaslišanje premierja, udeležbo katerega so za STA potrdili v njegovem kabinetu, pa bodo nadaljevali danes.

Komisija danes pričakuje tudi Nicolettija, ki bi moral pričati že v začetku decembra, a se zaslišanja ni udeležil. Nicolettijevo podjetje Majbert Pharm je Sloveniji dobavilo prve večje količine hitrih antigenskih testov za množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom.

Testi naj ne bi ustrezali strokovnim kriterijem

Že kmalu po dobavi so se pojavile prve težave s testirnimi paličicami, v okviru preiskovalne komisije pa sta vodja strokovne skupine za hitre teste pri ministrstvu za zdravje Viktorija Tomič in virologinja Metka Paragi, nekdaj zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, povedali, da dobavljeni testi niso ustrezali strokovnim kriterijem za uporabo v presejalne namene oziroma da so neučinkoviti in neustrezni.