Janša zaradi čestitke Trumpu dobil opozorilo

Twitter je Janševemu tvitu dodal opombo. FOTO: Zaslonski posnetek

Janšev zapis odmeva tudi v Bruslju

V Evropski komisiji so danes v odzivu na volilno dogajanje v ZDA poudarili, da demokratični proces tam še poteka in da je treba počakati na uradne izide. Na več vprašanj glede tvita slovenskega premierja o zmagi sedanjega predsednika Donalda Trumpa so odgovorili, da vsem priporočajo, da počakajo na uradno obvestilo ameriških oblasti.



Tuji mediji so danes na rednem virtualnem opoldanskem sestanku Evropske komisije zastavili več vprašanj v povezavi s tvitom slovenskega premierja o tem, da je že jasno, da so Američani izvolili Trumpa še za štiri leta.



Glavni govornik komisije Eric Mamer je najprej izpostavil, da tvita slovenskega premierja ne komentira, nato pa je dodal, da vsem priporoča, naj sledijo demokratičnemu procesu v ZDA, ki še poteka, ter počakajo na uradno obvestilo pristojnih ameriških oblasti.



Tuji novinarji so v vprašanjih izpostavili neustreznost Janševega tvita z vidika boja proti dezinformacijam in načela EU, da se volilnega procesa ne komentira. Poudarili so, da bi bilo treba jasno reči vsaj to, da je to narobe.



V odziv na te navedbe je Mamer dejal, da ni rekel, da to ni »narobe«. Spomnil je na dogovor oziroma pravilo, da se volilni proces ne komentira, česar se je po njihovem prepričanju treba držati, in dejal, da gre tvit slovenskega premierja v drugačno smer.



STA

Zapis, v katerem čestita za zmago ameriškemu predsedniku, so na twitterju opremili s posebnim sporočilom, da »uradni viri ob objavi tega tvita še niso mogli potrditi izida«.Janša ni edini, ki je dobil to opozorilo, na twitterju pa sporočila, ki pred uradnimi izidi razglašajo zmago republikanca Trumpa ali demokratav posameznih ameriških zveznih državah, opremlja z opozorili. Poleg tega, ki ga je dobil Janša, so sporočilo Trumpa, ki je pisal o ukradenih volitvah, označili z opozorilom, da je nekaj (ali pa vsa vsebina) v tem tvitu sporno in bi lahko bilo zavajajoče glede volitev ali drugega državljanskega procesa. Za ogled tvita je zato potreben še en klik.Spletna omrežja so pred tokratnimi ameriškimi predsedniškimi volitvami zaostrila svoja pravila glede objav, ki so povezane z volitvami. S tem so se želela ogniti težavam iz leta 2016, ko so jim očitali širjenje lažnih informacij in dezinformacij.